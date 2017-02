In drei Wettbewerben ist der FC Schalke 04 noch vertreten. In der Bundesliga peilen die Königsblauen einen Platz an, der zur erneuten Teilnahme an der Europa League berechtigt.

In beiden Pokalwettbewerben rechnet sich S04 mehr aus - in der Europa League stehen die Schalker im Achtelfinale, im DFB-Pokal im Viertelfinale. Dort haben sie allerdings den schwersten Gegner erwischt: Am Mittwoch, 1. März, tritt Schalke um 20.45 Uhr beim FC Bayern an. 2011 trafen Bayern und Schalke im Halbfinale aufeinander. Schalke siegte 1:0 und holte sich später den Titel. Wir und Volkswagen, der offizielle Partner des DFB-Pokals, verlosen gemeinsam 2 x 2 VIP-Tickets für das Viertelfinalspiel Bayern gegen Schalke. Unsere Gewinnspielfrage:

Welcher Schalke-Spieler schoss 2011 im Halbfinale das Siegtor für Schalke? Senden Sie uns eine Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und der korrekten Antwort an gewinnspiel@funkesport.de. Betreff: DFB-Pokal. Einsendeschluss ist Montag, 27. Februar 2017 (12 Uhr). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wichtig: Die Karten werden nicht verschickt. Sie müssen in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe in Essen abgeholt werden.

Zur Startseite