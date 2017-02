Erst vor wenigen Tagen haben wir Ihnen ein sensationelles Tor von der U19 der Klosterhardter Arminia gezeigt. Dieser Treffer ist aber auch nicht schlecht ...

Am Dienstagnachmittag trug die polnische U16-Nationalmannschaft ein Testspiel auf Zypern aus. Die Polen gewannen mit 3:0. Viel mehr als das Spiel und Ergebnis stand dabei Maik Nawrocki im Fokus. Dem Kapitän von Werder Bremens und der polnischen U16-Auswahl gelang der Treffer zum 2:0 für die Polen - unglaublich, aber wahr - per Direktabnahme von der Mittellinie. "Das war sensationell. Da fehlen einem wirklich die Worte. Unglaublich! Aber wenn so ein Treffer einem gelingt, dann Maik. Er ist einfach der Typ für solche Treffer", berichtet Tomas Rybicki, Scout des polnischen Fußballverbandes für Deutschland, gegenüber RevierSport.

Hier können Sie sich das Tor anschauen.