Volle Hallen Bei der Motorräder 2017 in Dortmund

Alle Neuheiten der großen Hersteller sind hier komplett am Start. Über 500 Aussteller zeigen die ganze Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen rund um das Motorrad. Dazu gibt es Bekleidung, Zubehör, Tuning oder Reifen. Ebenfalls zeigen Reiseanbieter und Hotels ihr Angebot. Die Motorradmesse in Dortmund findet 2017 vom 2. bis 5. März statt