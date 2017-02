Die Auslosung für das Achtelfinale findet bereits am kommenden Freitag (13 Uhr) in Nyon statt.

Eile ist geboten, weil es in der Europa League Schlag auf Schlag geht: Die nächste Runde mit dann nur noch 16 Mannschaften findet bereits am 9. März (Hinspiel) und am 16. März (Rückspiel) statt. Sollte Schalke mit im Topf sein, fliegt S04-Außenminister Bodo Menze zur Auslosung nach Nyon. Sein Auftrag: Ein schlagbarer Gegner. Denn mit im Wettbewerb sind aller Voraussicht nach auch zwei dicke Brocken: der englische Rekordmeister Manchester United mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger und der italienische Klub AS Rom mit Nationalspieler Antonio Rüdiger.