Die Mannschaft des TSV Meerbusch hinkt in der Oberliga Niederrhein den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

Jetzt muss sie gegen Schwarz-Weiß Essen Moral und Willen zeigen. Es könnte ein erstes entscheidendes Duell sein: Meerbusch reist am Samstag zum direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nach Essen. Dass man zur Rückrunde knietief unten drinsteckt, das hat man sich beim TSV sicherlich so nicht vorgestellt, man wollte deutlich höher hinaus - jetzt rangiert man auf Platz 16 und ist hochgradig abstiegsgefährdet.

In Meerbusch kann man nach der verkorksten Hinrunde nur mit dem Kopf schütteln – nur drei Siege aus den ersten 18 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der Lichtblick am letzten Spieltag der Hinrunde lässt hoffen, so konnte der TSV mit dem FC Kray einen anderen abstiegsbedrohten Klub mit 5:4 schlagen und sich ein wenig Luft nach unten verschaffen. Diese Leistung muss das Team nun bestätigen, um den Landesliga-Abstieg auch verhindern zu können. Dass die Saison bisher nicht so läuft wie geplant, liegt laut TSV-Trainer Wolfgang Jeschke vor allem an der „instabilen Defensive“, 38 Gegentreffer sind bei den Ansprüchen der Rheinländer zu viele.

Diese Baustelle soll aber pünktlich zum Aufeinandertreffen mit Schwarz-Weiß Essen behoben werden, denn in der Winterpause hat man sich die Dienste von Abwehrspieler Daniel Hoff gesichert. Der Youngster kommt aus der Regionalliga von den Sportfreunden Siegen und soll die Defensive mit seiner Qualität stabilisieren. Und er ist nicht der einzige hochkarätige Neuzugang: Boran Sezen wechselt von Rot-Weiß Oberhausen nach Meerbusch und soll dort für die nötige Torgefahr sorgen.

Essen wird Vollgas geben! Wolfgang Jeschke

Jeschke ist zuversichtlich: „Alle Neuzugänge wurden sehr gut integriert. Das hat nicht lange gedauert.“ Für das Spiel am Samstag prognostiziert der Coach aber einen harten Kampf, denn „der Gegner muss auch punkten, um uns auf Distanz zu halten. Essen wird Vollgas geben!“ Um am Essener Uhlenkrug die drei Punkte mitnehmen zu können, müssen vor allem die Unsicherheiten in der Defensive abgestellt werden. Und eins ist für den TSV-Coach klar: „Wir müssen unsere Chancen eiskalt nutzen!“



Wenn das gelingt, ist auch beim ETB was drin, denn noch warten die Essener auf ihren ersten Heimsieg in der Oberliga...