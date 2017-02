Cristiano Ronaldo ist ein Mann der Superlative. Kaum ein Rekord, den der portugiesische Superstar von Real Madrid noch nicht gebrochen hat.

Doch weder seine 274 Tore in 253 Ligaspielen in der Primera Division, noch seine vier Titel zum Weltfußballer des Jahres scheinen in Düsseldorf jeden zu beeindrucken.

Nach Aussage von Axel Bellinghausen wird „CR7“ absolut überschätzt. Im Interview mit dem Kicker stichelt der Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf gegen den amtierenden Europameister: „Ich behaupte, dass ein Cristiano Ronaldo nach drei Monaten in der Regionalliga nicht mehr auffallen würde“, sagte der 33-Jährige und legte nach: „Umgekehrt könnte ein Spieler von uns bei einem der Topklubs mitschwimmen.“

Sollte Cristiano Ronaldo wirklich so ehrgeizig sein, wie immer behauptet wird, müssten auf diese Kampfansage eigentlich Taten folgen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiss Essen das Experiment mit dem in Deutschland unbeschriebenen Blatt unter Umständen eingehen würden.