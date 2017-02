Es ist vollbracht: In wenigen Wochen sollen die Bagger in Essen-Dellwig rollen. Dann wird auch für die DJK Dellwig 1910 der Traum von einer Kunstrasenplatzanlage wahr.

In Zukunft sollen sich A-Ligist RuWa Dellwig und B-Liga-Vertreter DJK Dellwig 1910 eine nagelneue Anlage am Scheppmannskamp, der Heimstätte der 10er, teilen. Wir sprachen mit Pascal Doll, dem ersten Vorsitzenden der DJK.

Pascal Doll, wie viele Steine fallen Ihnen nach dem Kunstrasen-Zuschlag vom Herzen?

Oh, das sind einige. Schließlich stecken in diesem Projekt viele Jahre Arbeit. Viele Menschen haben dutzende von Stunden in Gesprächen und Diskussionen verbracht. Von sozialen Plattformen mal gar nicht zu sprechen.

Ist der neue Kunstrasen quasi wie ein neues Leben für den Dellwiger Fußball?

Ja, der neue Platz gibt uns einfach ein Stück Zuversicht zurück. Beide Vereine haben die Hoffnung, die Jugendabteilungen wieder auf Trab zu bringen. Aber es ist auch eine Kopfsache. Es ist einfach kaum mehr möglich ehrenamtliche Helfer zu finden, vor allem wenn man quasi perspektivlos ist! Das ändert sich jetzt hoffentlich Stück für Stück!

Was wäre passiert, wenn der Kunstrasen nicht gekommen wäre?

Ganz klar, beide Vereine wären weiter ausgeblutet und ich wage einfach mal zu behaupten, dass die Fußballabteilungen mittelfristig Geschichte gewesen wären.

Warum hat man sich für die Anlage am Scheppmannskamp entschieden? An der Levinstraße stehen immerhin zwei Plätze zur Verfügung und die Kabinen wurden vor nicht allzu langer Zeit erst saniert?

Ein Kölner Ingenieursbüro hat im Auftrag der Stadt Essen Gutachten für beide Standorte erstellt. Diese haben dargelegt, dass das umliegende Wohngebiet an der Levinstraße eine Nutzung nur mit großen Einschränkungen, bezogen auf den Spiel- und Trainingsbetrieb, zugelassen hätte. Das umliegende Gebiet am Scheppmannskamp ist kein reines Wohngebiet, daher sind die Lärmschutzwerte nicht ganz so eng wie an der Levinstraße.

Was wird aus der Anlage an der Levinstraße?

Das vermag ich nicht zu sagen, ich kann meine Infos hierzu auch nur aus der Presse ziehen. Ich persönlich hoffe, dass sich dort eine schöne, kleine Siedlung mit Wohneigentum entwickelt. Allerdings gehe ich nicht davon aus.

Ist in Zukunft eine Fusion zwischen RuWa und DJK zu einem Dellwiger Großverein realistisch?

Aktuell gab es in all den Gesprächen noch nicht einmal dieses Thema. Beide Vereine haben ihre eigenen Pläne zur Weiterentwicklung und werden diese auch mittelfristig alleine umsetzen.

Zurück zur Gegenwart: Wie zufrieden sind Sie mit dem aktuellen Saisonverlauf?

Sehr zufrieden! Wir sind Tabellenführer und haben bei einem Zwei-Punkte-Vorsprung alles in eigener Hand. Lediglich genau dieser Zwei-Punkte-Abstand nervt mich manchmal. Wir hätten einfach fünf oder sechs Zähler mehr sammeln müssen. Dann wäre dem Trainerteam und dem Vorstand wohler.

Wird in dieser Serie der langersehnte Kreisliga-Aufstieg-Realität?

Wir hoffen es und werden alles Mögliche dafür tun, um im nächsten Jahr ein echtes Derby zu haben und zwar in der Kreisliga A. Wir drücken RuWa natürlich alle Daumen für den Klassenerhalt.

Wo will DJK Dellwig 1910 in fünf Jahren stehen?

In fünf Jahren möchte ich gerne jede Jugend wieder mit mindestens einem Team besetzt haben, zwei Seniorenmannschaften plus die alten Herren ins Rennen schicken. Die Ligenzugehörigkeit ist mir nicht so wichtig. Aber sollten wir dann eine feste und beständige Größe in der Kreisliga A sein, beschwere ich mich sicherlich nicht. Wir haben überhaupt nicht die finanziellen Möglichkeiten, um groß nach den Sternen zu greifen. Wir möchten in erster Linie den Kindern und Jugendlichen einen Ort zum kicken und ihnen eine Perspektive für den Sprung in den Seniorenfußball geben. Dann sind wir glücklich und zufrieden. Zudem soll in fünf Jahren die 5. Auflage des concePT-Cups stattfinden! Das ist unser Hallenturnier für solche Teams, die bei den großen Hallenstadmeisterschaften nicht zum Zug kommen, die Zweit-, Dritt- oder Viertvertretungen. Die Erstauflage findet am 25.2. ab 9:30 Uhr in der Halle Bergeborbeck statt. Wir freuen uns über jeden Zuschauer!