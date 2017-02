Die Sportfreunde Siegen sind in der Regionalliga wieder dran: Nach dem 3:2-Sieg über den 1. FC Köln II trennen den Aufsteiger nur noch fünf Punkte vom rettenden Ufer.

Am Sonntag sahen 1144 zahlende Zuschauer im Leimbachstadion eine Siegener Mannschaft, die sich gegen den Abstieg gestemmt hat. Kampf, Herz und Leidenschaft, diese Dinge verkörperten die Sportfreunde. "Nur so geht's in unserer Situation", bringt bes Arda Nebi auf den Punkt.

Neben der Einstellung waren in diesem Spiel auch die Platzverhältnisse entscheidend. Der schlechte Untergrund kam den Sportfreunden zugute. Für die spielerische starken Kölner war es nahezu unmöglich Ballpassagen über vier, fünf Station zu durchführen. "Die U-Mannschaften wollen nur zocken, hier kannst du das aber nicht. Ich war kaum auf dem Rasen, schon konnte ich meine Schuhe nicht mehr sehen. So tief war der Untergrund. Das war wirklich krass", erzählt Flügelflitzer Nebi.

Doch auf dem schlechten Rasen sahen die Siegener sehr gut aus. Vor allem körperlich merkte man den Sportfreunden an, dass sie voll auf der Höhe sind. Im Winter steigerte Trainer Thorsten Seibert die Trainingsintensität. "Wir trainieren mehr und anders als in der Vergangenheit. Alle Spieler fühlen sich fitter. Das müssen wir für den Abstiegskampf auch sein", betont Nebi.

Eine zusätzliche Motivation gab es für die Spieler vor dem Anstoß. Da fanden Nebi und Co. einen von den Fans an die Mannschaft verfassten Brief. Der Inhalt bleibt intern. So viel darf jedoch verraten werden. "Nur gemeinsam sind wir stark. Alles für Siegen. So ungefähr ging der Brief", verrät Nebi mit einem Augenzwinkern.

Und auch Coach Seibert freute sich über die Fanpost und schaute gleich auch auf den kommenden Spieltag: "Zu dem Sieg haben auch unsere Fans beigetragen. Sie habe uns vor dem Spiel nochmal einen motivierenden Brief in die Kabine gegeben. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns auf Gladbach vorzubereiten und da wollen wir möglichst auch etwas Zählbares mitnehmen."