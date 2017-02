Borussia Dortmund hat seinen Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2016/17 deutlich erhöht.

Das geht aus den vorläufigen Zahlen hervor, die der Fußball-Bundesligist am Montag veröffentlichte. Die Umsatzerlöse der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA stiegen auf 214,2 Millionen Euro, was ein Plus von 46 Millionen bedeutet. Auch transferbereinigt stieg der Umsatz auf 169 Millionen Euro. Hauptgrund für die guten Zahlen ist die Teilnahme an der Champions League, nachdem der BVB im Vorjahr nur an der deutlich weniger lukrativen Europa League teilgenommen hatte.

Das operative Ergebnis lag bei 49,9 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern bei 15,6 Millionen Euro – auch das ein deutliches Plus gegenüber dem Verlust von 4,7 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gestiegen ist auch der Personalaufwand: Dieser lag bei 82,3 Millionen Euro und damit um 16,2 Millionen höher als vor einem Jahr.