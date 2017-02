Er ist Kölns Lebensversicherung. Das hat Stürmer Anthony Modeste auch beim Kölner 1:1 gegen den FC Schalke wieder unter Beweis gestellt.

Obwohl durch eine Schulterblessur früh in seinem Spiel beeinträchtigt, traf der 28-Jährige zum 1:1 gegen die Schalker. Bis dahin war der FC nicht im Spiel, gar nichts wollte gelingen. Aber die Kölner haben ja noch Modeste, der in einer Szene sein ganzes Können präsentierte und elegant zum 1:1 traf - schon sein 17. Treffer in der laufenden Spielzeit.

Er hatte sogar noch zwei dicke Chancen auf dem Fuß. In beiden Szenen (einmal Höwedes, einmal Naldo) hatten allerdings die Schalker Verteidiger das bessere Ende auf ihrer Seite. Trotzdem hat das Tor wieder gezeigt: Köln kann in dieser Saison nur mit Modeste. Ein Ausfall wäre nicht zu kompensieren, zumal mit Marcel Risse und Leonardo Bittencourt die besten und torgefährlichsten offensiven Mittelfeldspieler langfristig verletzt fehlen.

Noch schlimmer wäre ein Abgang des Franzosen, der bereits im Sommer lukrative Angebote aus der ganzen Welt auf dem Tisch hatte. Nach der Verlängerung seinen Vertrages bis zum 30. Juni 2021 flatterte nun aber eine mega Offerte auf China auf den Tisch der Kölner. Das meldete am Sonntagabend der "Kicker". 40 Millionen Euro Ablöse werden demnach geboten, doch FC-Manager Jörg Schmadtke hat dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben. Gegenüber dem "Kicker" sagte er: "Unsere Haltung ist klar: Wir werden unsere sportliche Zielsetzung nicht aufgrund eines Transfers gefährden - auch wenn es um viel Geld geht. Das haben wir sowohl dem Klub als auch allen Beratern, die in dieser Angelegenheit aufgetaucht sind, auch so mitgeteilt. Es gibt in dem Fall aktuell keine Schmerzgrenze."

Klar ist: Mit so einem Transfer wäre der FC vom einen auf den anderen Tag schuldenfrei. Aber auch ohne Chance im Kampf um die Europa League. Denn einen Ersatz verpflichten wäre aktuell nicht möglich. Daher wird Modeste in Köln bleiben und alle müssen weiter hoffen, dass der Knipser gesund bleibt. Denn nur so kann der FC seine gute Saison eventuell am Ende vergolden.