Die U19 des MSV hat sich durch den 2:1-Auswärtserfolg bei RW Essen wieder ein Polster zu den Abstiegsrängen verschafft. Trainer Engin Vural zeigte sich zufrieden.

Zum dritten Mal in Folge mussten die Duisburger in der Ferne spielen. Nach dem erfolgreichen Rückrunden-Auftakt bei Viktoria Köln vor zwei Wochen, setzte es am vergangenen Spieltag eine herbe 1:5-Klatsche beim 1. FC Köln. Gegen das akut abstiegsbedrohte RW Essen waren die Zebras also auf Wiedergutmachung gesinnt.

Nach 90 umkämpften und vor allem regenreichen Minuten gingen die Meidericher alles in allem als verdienter Sieger vom Platz. „Essen war, wie wir es zuvor erwartet haben, ein unangenehmer Gegner“, gesteht MSV-Trainer Engin Vural nach dem Spiel ein. Anfangs agierten beide Mannschaften eher verhalten und tasteten sich erst einmal langsam ab. Vor allem die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und langen Bällen. „Natürlich gab es brenzliche Situationen für uns, doch diese haben wir mit der nötigen Geschicklichkeit überstanden“, weiß Vural.

Meinen dürfe er damit die Riesen-Gelegenheit der Rot-Weissen in der 59. Spielminute: Nach einer Can-Flanke befördert RWE-Stürmer Nico Köhler den Ball per Direktabnahme auf das MSV-Gehäuse, doch Duisburg-Keeper Eduardo Dos Santos Haesler parierte reflexartig. In der Folge traf der MSV zwei Mal, RWE nur ein Mal.

Durch den wichtigen Sieg beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen für den MSV nun zehn Punkte. Ganz abhaken können die Duisburger laut Vural den Abstiegskampf aber noch nicht: „Wir bleiben weiterhin konzentriert und wollen unser Spiel bestmöglich gestalten. Dafür ist es wichtig, dass wir auf unsere eigenen Leistungen schauen.“ Gelegenheit dafür bietet sich den Meiderichern in der kommenden Woche, wenn das starke Team von Bayer Leverkusen an der Ruhr gastiert.