Nach einer verpatzten Vorbereitung ist TuS Hordel erfolgreich in das Kalenderjahr 2017 gestartet. Die Leistung muss sich an der Hordeler Heide dennoch bessern.

TuS-Trainer Marcel Bieschke merkte man die Erleichterung auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SV Horst-Emscher förmlich an. Nachdem er noch nette Worte für sein Gegenüber Jörg Krempicki fand, welcher zum Ende der Spielzeit von seiner Aufgabe zurücktreten wird, betonte der junge Trainer. "Für uns ging es nur um das Ergebnis. Das haben wir mit dem 2:0 erzielt."

Was seine Mannschaft darüber hinaus auf dem Kunstrasen an der Hordeler Heide bot, dürfte dem Linienchef allerdings weniger gefallen haben. "Das war ein 2:0 der schlechteren Art. Wir wollen auch keine Harmoniesoße darüber kippen. Wir sind fußballerisch weit von dem entfernt, was wir spielen wollen", erklärte Bieschke gegenüber den Pressevertretern.

Im Fokus des Trainers lag besonders das phasenweise ungenaue Offensivspiel seiner Schützlinge. "Uns sind viele Bälle versprungen. Das müssen wir abstellen", berichtete Bieschke. Letztlich forderte der Coach Verständnis für die dürftige Leistung ein. "Nach der schlechten Vorbereitung haben wir etwas aufzuholen. Das müssen wir jetzt mit in die Saison nehmen", erklärte der Trainer.