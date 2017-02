Die Generalprobe für das Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) beim AC Florenz hat Borussia Mönchengladbach in den Sand gesetzt.

Gegen den Bundesliga-Zweiten RB Leipzig verloren die Mannen um Cheftrainer Dieter Hecking vor 51 535 Zuschauern im Borussia-Park mit 1:2 (0:1). Während Emil Forsberg und Timo Werner für die Gäste vollstreckten, vergab Thorgan Hazard für erneut die unglücklich auftretende Borussia eine Minute vor der Pause einen Foulelfmeter. Jannik Vestergaards Kopfballtor in der 81. Minute kam zu spät.

Der Gladbacher Fanprotest gegen das Fußballprodukt RBL war ein stummer. Genau 19:00 Spielminuten verzichteten die Anhänger auf Anfeuerung - um an das eigene Gründungsjahr 1900 zu erinnern. Danach wurde es dann umso lauter. Dem “Steht auf, wenn Ihre Borussen seid” kamen dann auch die meisten Besucher auf den Klappsitzen nach. Auf dem Rasen wirkten die Gastgeber zwar leicht spielbestimmend. Doch den einzigen Treffer vor der Pause schossen die Bullen. Der Schwede Emil Forsberg nahm von der Strafraumgrenze aus Maß und überwand Borussias Torhüter Yann Sommer mit einem Flachschuss in die linke Torecke. Der sechste Saisontreffer des 26-jährigen Nordschweden aus Sundsvall passte zwar nicht recht zum Spielverlauf. Die Gladbacher mussten sich jedoch wieder dem Vorwurf aussetzen, zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten gemacht zu haben. Negativer Höhepunkt aus Fohlensicht war der verschossene Foulelfmeter von Thorgan Hazard. Marcel Halstenberg hatte Kapitän Lars Stindl eine Minute vor der Pause im RBL-Strafraum regelwidrig am Fuß getroffen. Hazards Versuch entschärfte jedoch Leipzigs Keeper Peter Gulasci, der die Kugel aus der linken Torecke fischte. Zwei Minuten zuvor hatte Gladbachs belgischer Nationalspieler bereits eine gute Chance versiebt. Hazard zielte aus 18 Metern frontal zu Gulasci in die zweite Etage. Nach dem Wechsel war die Partie zügig entschieden. Wieder war der emsige Forsberg beteiligt. Der Schwede schickte Angreifer Timo Werner mit einem öffnenden Zuspiel ins Solo gegen Gladbachs Torhüter Sommer. Werner vollstreckte mit einem strammen Flachschuss in die lange linke Ecke eiskalt. Das zwölf Saisontor des RBL-Angreifers stärkte nicht gerade das Nervenkostüm der Gastgeber. Borussia kämpfte zwar unbeirrt weiter. Und kam auch zum Treffer. Doch Kapitän Stindl hatte bei einer Rechtsflanke von Tony Jantschke die Hand als Hilfe benutzt. Referee Felix Zwayer zeigte dafür die Gelbe Karte (61. Min.). Drei Minuten später war wieder Stindl in aussichtsreicher Situation am Ball. Freistehend schoss der Ex-Hannoveraner aber RBL-Torhüter Gulacsi an. Erst neun Minuten vor dem Ende brach Borussia den Bann. Siebte Ecke von Thorgan Hazard, Kopfballtreffer von Jannik Vestergaard. Es war das erste Saisontor für den Abwehr-Dänen im Gladbacher Dress. Mehr war für die Fohlenelf trotz einer stürmischen Schlussphase nicht mehr machbar.

Zur Startseite