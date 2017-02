Noch beim Spiel gegen Karlsruhe war der Vertreter von Patrick Fabian emotional aufgedreht und Griff in Sachen Fans zu einer unüberlegten Aussage.

Am Samstag nach dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers gönnte sich der Kapitän in den Katakomben des Vonovia Ruhrstadion eine verbale Auszeit. Umso spektakulärer hatte er in den 90 Minuten zuvor agiert und dem VfL nach eher durchschnittlichen Partien der letzten Monate den Sieg beschert. Nahezu fehlerfrei mit dem Fuß, zeigte Bochums Schlussmann in der 48. Minute und in der 68. Minute zwei unglaubliche Reflexe, die seine Mannschaft jeweils vor dem dann wohl entscheidenden 0:2 bewahrten. Und weil die Fans an der Castroper Straße ein feines Gespür für die wichtigen Momente hatten, war Riemann an diesem Nachmittag ein gefeierter Akteur.