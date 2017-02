Überlebenskampf in der Regionalliga West.

Für die Sportfreunde Siegen musste gleich zum Start der Restrunde gegen die U21 des 1. FC Köln ein Dreier her. Neun Punkte (bei zwei weniger ausgetragenen Partien) betrug der Rückstand des Aufsteigers auf das rettende Ufer vor der Partie. Und die Mannschaft von Trainer Thorsten Seibert hat mit dem 3:2 gegen den 1. FC Köln II geliefert.

Mit Anthony Bafobusha (Strum, Balcatte FC), Alban Sabah (Verteidiger, SSVg Velbert), Cliff Uyimwen (Stürmer, TSV Steinbach) und Alexander Missbach (Mittelfeld, TSV Steinbach) hat Siegen im Winter vier neue Spieler verpflichtet, um das Wunder vom Klassenerhalt noch zu ermöglichen.

Und das ist nach dem Erfolg über den FC wieder möglich. Die Kölner hatten den Vorteil, dass sie bereits eine Partie im Jahr 2017 absolvieren konnten. Das Nachholspiel gegen den Bonner SC wurde mit 2:0 gewonnen. Daher reisten die Domstädter mit Selbstvertrauen und einem ordentlichen Abstand auf die Abstiegsplätze an. Doch den besseren Start in die Partie erwischte der Gastgeber, der die ersten Möglichkeiten durch Mehmet Kurt und Niklas Zeller besaß. Die dicksten Gelegenheiten zur Führung vergab aber die Mannschaft von Trainer Patrick Helmes. Kölns Winterzugang Stanley Ratifo traf nach 17 Minuten nur den Pfosten, Michael Klauß verpasste eine weitere gute Gelegenheit für die Kölner. Bis zur Pause blieb es beim 0:0.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild. Siegen begann stärker und wurde belohnt. Nach 50 Minuten brachte Zeller die Hausherren in Führung. Zehn Minuten später der Ausgleich. Für Köln traf Torjäger Roman Prokoph - bereits sein 13. Saisontreffer. Weitere vier Minuten später der nächste Aufreger. Kölns Roman Zengin sah Gelb-Rot, die Gäste ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Und Siegen nutzte das blitzschnell aus. Björn Jost brachte die Sportfreunde wieder in Führung - 2:1 (68.). Sechs Minuten später war es wieder Jost, der mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Zwar kam der FC in der 87. Minute durch das 14. Tor von Prokoph noch einmal auf 2:3 heran, doch Siegen brachte das Ergebnis am Ende über die Bühne.

Für Siegen sieht es nun in der Tabelle wieder besser aus. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bei einer weniger ausgetragenen Partie nur noch fünf Zähler, weil der FC Schalke II gleichzeitig bei der SG Wattenscheid mit 1:2 verlor.