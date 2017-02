Der ESC Rellinghausen hat für Sonntag ein attraktives Testspiel organisiert.

"Eigentlich wollten wir am Sonntag ein Testspiel gegen die SG Kupferdreh-Byfang bestreiten. Doch die Kupferdreher mussten wegen Spielermangel absagen. Wir haben es aber geschafft kurzfristig Ersatz zu finden. Wir spielen am Sonntag um 15 Uhr am Krausen Bäumchen gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen", berichtet Marco Guglielmi, Trainer des ESC.