Gegen Wolfsburg fehlt dem BVB Abwehrchef Sokratis. Zwei weitere Spieler fallen längerfristig aus.

Ohne seinen Abwehrchef Sokratis geht Borussia Dortmund in das Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Der Innenverteidiger hatte am Freitag mit dem Training ausgesetzt, weil er laut Trainer Thomas Tuchel „leicht kränklich“ war. Es war als Vorsichtsmaßnahme geplant, aber auch am Samstag war ein Einsatz wegen Fiebers nicht möglich. Raphael Guerreiro, der am Freitag wegen muskulärer Probleme nicht mitwirken konnte, wurde zumindest rechtzeitig fit genug, um auf der Ersatzbank Platz nehmen zu können.

Ohne Sokratis ordnet Tuchel seine Hintermannschaft wieder in einer Viererkette an. Im Abwehrzentrum ersetzt Matthias Ginter den Abwehrchef, daneben läuft Marc Bartra auf. Außen Verteidigen Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek. Insgesamt nahm Tuchel drei Änderungen gegenüber der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Benfica Lissabon vor: Neben Ginter rückten Gonzalo Castro und André Schürrle in die Mannschaft, zusätzlich zu Guerreiro und Sokratis muss auch Erik Durm weichen und nimmt auf der Bank Platz.

Im Sturm spielt erwartungsgemäß Pierre-Emerick Aubameyang, obwohl er zuletzt über Müdigkeit klagte. Doch eine Pause käme nun laut Trainer Tuchel zum absolut falschen Zeitpunkt. Hinter Aubameyang laufen neben Schürrle und Castro Marco Reus und Ousmane Dembélé auf, im defensiven Mittelfeld sichert wie gewohnt Julian Weigl ab. Auf der Bank sitzen neben Guerreiro und Durm Roman Weidenfeller, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Felix Passlack und nach längerer Zeit wieder einmal Mikel Merino.

Gar nicht dabei sind Mario Götze und Sebastian Rode. Götze, das meldete der BVB am Samstag, fällt wegen muskulärer Probleme noch 14 Tage aus. Rode wurde an der Leiste operiert und fehlt bis Ende März.

Das Spiel gegen Wolfsburg steht unter besonderen Vorzeichen: Wegen der Vorfälle im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig ist die Südtribüne gesperrt – damit sind nur rund 56.000 statt der üblichen 81.360 Zuschauer im Stadion.