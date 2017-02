Das hat es beim VfL Bochum in der Spielzeit 2016/17 noch nicht gegeben.

Zum ersten Mal in dieser Saison kann VfL-Trainer Gertjan Verbeek zwei Spieltage hintereinander mit der gleichen Startelf beginnen. Das und die gute Leistung beim 1:2 in Hannover nährt die Hoffnung, dass der VfL weiterhin als einzige Mannschaft in der 2. Bundesliga daheim ungeschlagen bleibt. Vier Heimsiege, fünf Remis, keine Niederlage - eine starke Bilanz!

Allerdings fehlen weiterhin fünf Spieler und das schon seit Monaten. Das Quintett wäre im Vollbesitz ihrer Kräfte eigentlich der Stammformation zuzuordnen. Aber auch die Würzburger, die das Hinspiel 2:0 gewannen, haben ihre Probleme. Junior Diaz und Sebastian Neumann sind gelbgesperrt und Nejmeddin Daghfous laboriert an einer Knochenprellung am Fuß.

VfL spielt so: Riemann - Gyamerah, Hoogland, Bastians , Rieble - Losilla, Stiepermann - Gündüz, Wurtz, Quaschner - Mlapa.

Bank:Dornebusch, Dawidowicz, Wydra, Canouse, Merkel, Saglam, Weilandt

Würzburg spielt so: Wulnikowski - Pisot, Fröde, Schoppenhauer, Kurzweg - E. Taffertshofer, Benatelli - Fe. Müller, Schröck, S. Ernst - Königs

Bank: Siebenhandl, Uzelac, Rama, D. Schmitt, Weihrauch, Soriano