Eine Muskelverletzung zwingt den Torhüter des MSV Duisburg im Auswärtsspiel bei Mainz 05 II zum Zusehen.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss im Auswärtsspiel am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 auf seinen Torhüter Mark Flekken Mark Flekken» zum Profil verzichten. Eine Muskelverletzung zwingt den Stammkeeper zum Zusehen.

Noch ist unklar, wer für die Zebras im Tor spielen wird. Marcel Lenz Marcel Lenz» zum Profil hat bislang die Pokalspiele für Duisburg bestritten, Daniel Zeaiter sitzt allerdings im Regelfall in Ligaspielen auf der Bank – und kam in der vergangenen Sommerpause von Mainz 05 II. Da wäre ein Einsatz am Freitagabend natürlich etwas Besonderes für den Keeper. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. Einen Livestream zu dieser Partie gibt es nicht.