Der VfB Hilden und der KFC Uerdingen müssen das Heimspielrecht tauschen. Rainer Schlottmann, Hildens 2. Vorsitzender, erklärt die Gründe für die Entscheidung.

Am Sonntag hätte für den VfB Hilden nach dem Viertelfinale im Niederrheinpokal ein weiterer Saisonhöhepunkt folgen sollen. Doch das angesetzte Heimspiel gegen den Ligakrösus KFC Uerdingen musste aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei und Unbespielbarkeit des Platzes getauscht werden. Wir sprachen mit Rainer Schlottmann, dem 2. Vorsitzender des VfB Hilden, über die Konsequenzen dieser Entscheidung.

Rainer Schlottmann, das Heimspielrecht für die Partie Ihres VfB Hilden gegen KFC Uerdingen wurde getauscht. Warum?

Aufgrund möglicher schlechter Witterungsbedingungen am kommenden Sonntag konnten wir nicht gewährleisten, dass auf dem Rasen im Stadion am Bandsbusch in Hilden gespielt werden kann. Da die Anzahl an Nachholspieltagen begrenzt ist und wir unbedingt spielen wollten, haben wir uns mit dem KFC auf den Tausch des Heimspielrechts geeinigt.





Wie gefällt Ihnen diese Entscheidung?

An unserer heimischen Sportanlage an der Hoffeldstraße hätten wir spielen können. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel die konsequente Fantrennung, die dort nicht gewährleistet ist, müssen wir bei Spielen, die von der Polizei als Risikospiel eingestuft werden, ins Stadion am Bandsbusch ausweichen. Mich ärgert diese Entscheidung ein wenig. Ich finde es schade, dass es immer wieder verhindert wird, dass auch kleinere Vereine Spiele gegen solche Mannschaften nicht an ihrer heimischen Anlage ausrichten dürfen.

Hat diese Entscheidung neben dem Tausch des Heimspiels weitere Auswirkungen?

Nein. Wir haben nur das Heimrecht getauscht und hoffen, dass wir am Ende einer bisher hervorragenden Saison für uns nochmal ein Highlight haben werden.

Eine mögliche Aufstiegsfeier des KFC könnte nun am letzten Spieltag in Hilden steigen. Dies würde auch zu Folge haben, dass viel Fans des KFC mitreisen und die Sicherheitsbedingungen auch wieder höher sein werden. Was ist ihre Meinung dazu?

Also erst mal versichere ich, dass wir gute Gastgeber sein werden. Zu den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für dieses Spiel kann ich sagen, dass es immer ein erheblicher Mehraufwand für uns ist, egal ob am Ende der Saison und mittendrin. Zum Beispiel muss man mehr Sicherheitskräfte einstellen. Dies ist auch mit mehr Kosten verbunden. Erwähnen muss man aber auch, dass der KFC den Aufstieg auch schon eher perfekt machen kann. Deswegen bleibt abzuwarten, wie die Situation am Ende der Saison ist.