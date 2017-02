Nachdem rund 40 Chaoten fünf Stunden vor dem Europa-League-Spiel des FC Schalke 04 gegen PAOK Saloniki Gäste in einem Straßencafé angegriffen haben, sei es am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag zu keinen weiteren Fan-Ausschreitungen gekommen.

Das teilte ein Fanbeauftragter des FC Schalke 04 auf Nachfrage der WAZ mit. Die Fans wurden rund zweieinhalb Stunden nach dem Spiel mit Bussen vom Stadion zurück ins Stadtzentrum gebracht. Dort hätten einige den deutlichen 3:0-Sieg ihrer Mannschaft in der Runde der letzten 32 in der Europa League gegen PAOK noch gefeiert, Zwischenfälle hätte es aber nicht gegeben. Auch im Toumba-Stadion hätten sich die Fans an die Sicherheits-Anweisungen gehalten. Provokationen von Seiten der Schalke-Fans waren jedenfalls nicht zu sehen. Die befürchteten Krawalle blieben aus.

In der Nacht auf Donnerstag hatte es im Stadtzentrum die erste Ausschreitung gegeben. Schalker Fans gerieten mit der Polizei aneinander. Die Polizisten waren deutlich in der Unterzahl und mussten Schlagstöcke und Tränengas einsetzen. Ein Schalker Fan wurde festgenommen.

Am Donnerstagnachmittag kam es dann im Straßencafé "Mikel" zu hässlichen Szenen. Auf dem Weg einer großen Fangruppe zum Treffpunkt am "Weißen Turm" gingen im Café Scheiben zu Bruch, drei Personen sollen nach Informationen des drittgrößten griechischen TV-Senders "Alpha" verletzt worden sein. Als Schalke-Fans zu erkennen waren die Angreifer nicht. Die meisten S04-Fans hatten sich an die Empfehlung des Vereins gehalten, sich in zivil in Saloniki zu bewegen.

"Wir bedauern das sehr", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zu den Vorfällen. "Ich kann diese Menschen, egal, wer es macht, nicht verstehen. Wir sind nach Griechenland gefahren, um Fußball zu spielen und Fußball zu schauen. Warum solche Dinge leider Gottes immer wieder passieren, ist mir schleierhaft." Die Griechen bezeichnete Heidel nach dem Spiel am Donnerstagabend als "sehr angenehme Gastgeber."