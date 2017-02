Schlimme Szenen vor dem Europaleague-Zwischenrundenspiel zwischen Schalke 04 und PAOK Saloniki.

Diese Bilder verstören: Am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr haben mutmaßliche Fans des FC Schalke 04 vor dem Europa-League-Auswärtsspiel bei Paok Saloniki das bekannte Café "Mikel" der Hafenstadt verwüstet. Der drittgrößte griechische TV-Sender "Alpha" zeigte in einer Nachrichtensendung Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Das Video zeigt, wie Hooligans mit Stühlen schmeißen und auf Leute einschlagen. Nach Angaben des Senders kam eine 200 Mann starke Schalker Hooligan-Gruppe aus einem Hotel heraus, zog am Café vorbei. Etwa 40 Mitglieder hätten das Café ohne Vorwarnung und ohne Provokation gestürmt. Drei Personen wurden nach "Alpha"-Angaben verletzt, ein 23-jähriger Fan aus Deutschland sei festgenommen worden.

Als Schalke-Fans zu erkennen sind die Angreifer aber nicht. Die meisten S04-Fans hatten sich ohnehin an die Empfehlung des Vereins gehalten, sich lediglich in zivil in Saloniki zu bewegen.