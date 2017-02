Im brisanten Hinspiel bei PAOK Saloniki will Schalke die Basis für den Achtelfinaleinzug legen. Alle erwarten ein heißes Duell.

Das sagt Schalkes Torwart Ralf Fährmann über das Spiel in Saloniki:

Schalke ist mit viel Selbstvertrauen nach Saloniki geflogen. Wieviel Spaß macht es im Moment?

Im Tor von Schalke zu stehen, macht immer Spaß. In der Tat ist es aber so, dass wir in den letzten Spielen viel Spielfreude ausgestrahlt haben und es dann noch mehr Spaß macht. Wir haben uns in einen klitzekleinen Rausch gespielt und hoffen, dass wir das noch ausbauen können.

Wieviel Spaß wird das Spiel in Saloniki machen?

Die Europa League ist eine schöne Abwechslung zur Bundesliga. Die Gruppenphase ist überstanden, jetzt freuen wir uns auf die K.o.-Phase, in der es um sehr viel geht. Es wird ein hitziges Spiel in Saloniki, die Fans in Griechenland haben eine ganz andere Mentalität, die Stimmung im Stadion wird kochen. Der Gegner wird uns es sehr schwer machen. Paok wird kompakt stehen und aggressiv spielen.

Berücksichtigt Trainer Markus Weinzierl die hitzige Stimmung in der Teambesprechung?

Es ist ja nicht so, dass wir aus der B-Jugend kommen und es unser erstes Spiel vor vielen Zuschauern ist. Wir wissen, dass die Stimmung hitzig sein wird. Wir haben aber auch schon einige Derbys bestritten, in denen es genauso war.

Im August 2013 saßen Sie auf der Bank, als Schalke in Saloniki in den Play-Offs den Einzug in die Champions League klarmachte.

Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Beim Aufwärmen hat Benedikt Höwedes ein Tor geschossen und geschrien. Das hört man auf dem Platz sonst nicht, wenn Zuschauer dabei sein. (lacht) Es war eine komische Atmosphäre. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass das Stadion voll sein wird.

Wie wichtig wird es sein, im Toumba-Stadion einen kühlen Kopf zu bewahren? ?

Das ist immer wichtig. Wir sollten aber versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken – andersrum darf es nicht sein.