Auch unter der Woche wurde bei den Amateuren getestet. Hier eine Übersicht.

Teutonia St. Tönis - KFC Uerdingen 2:5

Der Oberligist aus Uerdingen hat seine Generalprobe vor dem Start in die Oberliga-Restrunde beim Bezirksligisten Teutonia St. Tönis mit 5:2 gewonnen. Johannes Dörfler (2), Leon Binder, Patrick Ellguth und Denis Pozder trafen für die Mannschaft von Trainer André Pawlack. Nach sechs Testspielen (drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage) steht für den KFC am Sonntag mit dem Nachholspiel gegen Hilden (15 Uhr) das erste Meisterschaftsspiel im Jahr 2017 an.

SV Burgaltendorf - SF Niederwenigern 2:2

Beim abschließenden Spiel des Essener Wintercups gab es zwischen dem SV Burgaltendorf und den Sportfreunden Niederwenigern ein 2:2-Unentschieden. Aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung, die sich SFN-Abwehrspieler Marius Lünemann zuzog, mussten die Schwarz-Gelben eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Aachen - Fortuna Köln 2:2

Alemannia Aachen hat sich am Dienstag mit einem beachtlichen 2:2-Remis von Fortuna Köln getrennt. Für den Drittligisten aus Köln trafen Michael Kessel zum 0:1 und Kristoffer Andersen zum 1:2. Die Ausgleichstore für die Alemannia besorgten Philipp Gödde und Florian Rüter.

FC Kray - SF Siegen 1:1

Eine überzeugende Leistung zeigte der FC Kray beim verdienten 1:1 (0:0) im Testspiel an der Buderusstraße gegen den Regionalligisten SF Siegen. Von Beginn an entwickelte sich eine rasante Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Pause. Eine schöne Kombination brachte das 1:0 (53.) für den FCK durch Yassine Bouchama. Der Gast traf wenig später durch Nebi zum 1:1 (62.).

Weitere Testspiele unter der Woche

SV Burgaltendorf - FSV Vohwinkel 0:1

Sportfreunde Königshardt - VfB Bottrop 4:4

SV Fortuna Bottrop - SV Schermbeck 2:2

Firtinaspor Herne - DJK St. Winfried Kray 4:3

1. FC Kleve - SV Donsbrüggen 4:0

Lüner SV - TSC Eintracht Dortmund 6:2

VfB Hüls - SSV Buer 1:1

Schwarz-Weiß Eppendorf - SV Sodingen 1:2

DSC 99 Düsseldorf - Cronenberger SC 1:1

Die Liste wird am Abend aktualisiert.