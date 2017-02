Der SC Preußen Münster hat nach einigen Monaten einen neuen Sportdirektor gefunden.

Seit dem Ausscheiden von Carsten Gockel im November des vergangenen Jahres war der Posten des Sportlichen Leiters und Geschäftsführers beim SC Preußen 06 e.V. Münster vakant, doch schon früh kristallisierte sich der ehemalige Fußballprofi Malte Metzelder als Wunschkandidat für die Nachfolge heraus. Nun kann auch in dieser Personalfrage Vollzug vermeldet werden. Der 34-Jährige wird ab dem 1. April zunächst in Personalunion Sportdirektor und Geschäftsstellenleiter beim Adlerclub. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Vereinspräsident Christoph Strässer sieht den SC Preußen auf diesem Posten nun ideal besetzt: „Malte Metzelder ist nach Überzeugung von Präsidium und Aufsichtsrat in der gegenwärtigen Aufbruchsstimmung und nach dem Weggang von Carsten Gockel der richtige Mann, um mit den Gremien, dem Trainer und der Mannschaft sowie der tollen Unterstützung durch unsere Fans die ambitionierten Ziele unserer Preußen umzusetzen.“

„Der Verein hat durch die Entwicklung der vergangenen Monate bereits einen Neuanfang gewagt und ich möchte versuchen, hier ebenfalls neue Impulse zu setzen. Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe und darauf, wieder ein Teil von Preußen Münster zu sein. Der SC Preußen ist ein spannender Verein, den ich trotz der langen Zeit im Süden nie aus den Augen verloren habe“, kommentiert Malte Metzelder seine Rückkehr an die Hammer Straße. Von 1998 bis 2003 schnürte der Verteidiger seine Fußballschuhe zunächst in der Jugendabteilung und später bei den Profis für die Adlerträger, ehe es ihn zu Borussia Dortmund und über ein Engagement beim VfR Aalen schließlich nach Ingolstadt zog.

Seit neun Jahren hält der in Haltern geborene Metzelder den Schanzern bereits die Treue – sieben Jahre als Profi und seit 2014 als Assistent der Geschäftsführung. In dieser Zeit durchlief er ein Traineeprogramm im Bereich Sportmanagement sowie ein entsprechendes Masterstudium an der Fachhochschule Koblenz, das er voraussichtlich im März 2017 abschließen wird. Trotz seines langjährigen Engagements in Süddeutschland verlor Malte Metzelder nie die enge Bindung zur Region, ist seit 2009 ehrenamtlicher Geschäftsführer der TuS Haltern Marketing GmbH in seinem Heimatverein.