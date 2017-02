Eigentlich sollte nicht Pierre-Emerick Aubameyang den Dortmunder Elfmeter gegen Benfica schießen. Jetzt kam raus, dass Marco Reus den Strafstoß gerne ausgeführt hätte.

So recht wussten sie nicht, wie sie sich fühlen sollten. Die Fußballer von Borussia Dortmund verließen das Stadion des Lichts einerseits sehr zufrieden, weil sie gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon eine sehr gute Leistung geboten hatten. Andererseits war das Ergebnis bei der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei weitem nicht so geraten, wie es gewünscht und möglich gewesen wäre. Besonders eine Szene blieb in Erinnerung: In der 57. Minute hatte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang einen Elfmeter auf fahrlässige Weise verschossen. Es war die große Gelegenheit zum so wichtigen Auswärtstor. Vertan. Mit einem kümmerlichen Schuss auf die Handschuhe des Torwarts. Warum? Und: Hätte der Stürmer überhaupt schießen sollen, nachdem er mit zwei vergebenen Großchancen schon dokumentiert hatte, dass es nicht unbedingt sein Tag war?

Tatsächlich hatte sich nach dem Pfiff wegen eines Handspiels Mannschaftskollege Marco Reus, ebenfalls ein sicherer Schütze, den Ball geschnappt und war damit in Richtung Elfmeterpunkt gegangen. "Ich wollte schon schießen", erklärt er später, "aber ich habe dann mit Auba Kontakt gehabt und er hat gesagt, dass er sich gut fühlt und er ihn reinmachen will. Wahrscheinlich gerade weil er die Chancen vorher nicht genutzt hatte. So etwas passiert aber, kein Problem."

Eine feste Rangfolge der Schützen gibt es beim BVB in dem Sinne nicht. "Je nachdem, wer sich gerade wie fühlt und wer wie im Spiel drin ist", erklärt Reus. Das allerdings wäre durchaus ein Ausschlusskriterium für den Schützen Aubameyang gewesen. Zu unglücklich agierte er bis dahin. Hätte nicht also Trainer Thomas Tuchel von außen ein Machtwort sprechen müssen? Möglich, ja, aber auch nicht ideal. "Ich werde mich nie die Rangfolge beim Elfmeter einmischen, weil ich damit den ganzen Druck auf den Spieler lege, den ich bestimme", erklärt der Trainer. Zudem: Im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC hatte Aubameyang ebenfalls keinen überragenden Tag erwischt, im Elfmeterschießen aber dennoch sicher verwandelt. Es bestand also Hoffnung, dass er seine Nerven im Griff haben würde. Hatte er nicht. Deshalb blieb das schlechte Gefühl.