Keine Experimente: Thomas Tuchel, Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, vertraut im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon auf jene Mannschaft, die zuletzt die Erfolge gegen RB Leipzig und Hertha BSC Berlin eingespielt hat.

In der Defensive kann er wieder auf die unter der Woche angeschlagenen Lukasz Piszczek und Marcel Schmelzer zurückgreifen. Auch der bei der enttäuschenden Niederlage beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 nicht zum Einsatz gekommene Innenverteidiger Marc Bartra ist zurück an der Seite von Abwehrchef Sokratis. Erik Durm, zum vierten Mal in Folge in der Startformation, dürfte bei gegnerischem Ballbesitz erneut das fünfte Element in der Abwehrkette sein.

Zudem bietet Tuchel seine derzeit beste Offensive auf. Ousmane Dembélé, der wegen eines Trauerfalls in der Familie zum Spiel in Darmstadt nachreiste und nur eingewechselt wurde, soll zusammen mit Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus für Gefahr sorgen, Julian Weigl und Raphael Guerreiro im Mittelfeld das Spiel ordnen. Möglichkeiten, seiner Mannschaft neue Impulse von der Reservebank zu geben, hat Tuchel mutmaßlich ausreichend: Dort sitzen mit Gonzalo Castro, Shinji Kagawa und André Schürrle erneut prominente Namen. Beim portugiesischen Rekordmeister Benfica steht mit Kostas Mitroglou ein Deutsch-Grieche in der Startelf, der früher für den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach auflief.

In den bisherigen Champions-League-Begegnungen unter anderem mit Real Madrid ist der BVB noch ohne Niederlage und stellte mit 21 erzielten Toren einen neuen Rekord auf Europas größter Bühne auf. Dass dies ein Gegner ist, der nicht zu unterschätzen ist, verdeutlicht das vergangene Jahr. In zwei Duellen in der Königsklasse setzte sich Bayern München nur mit größter Mühe gegen Lissabon durch. Auf ein 2:2 im Hinspiel folgte ein 1:0 im eigenen Stadion.