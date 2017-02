Nach dem 5:2 gegen den BVB will die Bochumer U19 gegen Mönchengladbach nachlegen

Für Bochums U19 folgt ein Topspiel dem nächsten. Nach dem unglücklichen Auftakt in Leverkusen (1:2) gab es den furiosen 5:2-Derbysieg gegen den BVB. Am heutigen Mittwoch geht es gegen Borussia Mönchengladbach weiter (19 Uhr, Hiltroper Str.). Mit einem Sieg könnten die VfL-Talente auf Rang drei ziehen und dem Zweitplatzierten Dortmund bis auf drei Punkte auf die Pelle rücken. Bei einer Niederlage wären die Fohlen allerdings nur noch vier Punkte hinter Bochum.

Für die Gastgeber wird es also ein richtungsweisendes Spiel. Trainer Jan Siewert freut sich in jedem Fall, dass seine Mannschaft im Kampf um die Spitzenplätze ein gewichtiges Wort mitzureden hat: „Es ist ein tolles Zeichen, dass wir nicht nur Spieler für den Profikader entwickeln, sondern auch von den Ergebnissen in der Liga überzeugen und uns nun mit den Großen messen können.“

Die starke Rückkehr des Kapitäns

Im ersten Spiel des Jahres gegen Leverkusen brachten individuelle Fehler den VfL auf die Verliererstraße, gegen den BVB überzeugte das Kollektiv – mit Ulrich Bapoh und Tom Baack als Anführer. „Er hat sich wieder gut eingeführt und das mit Vitaly Janelt in der Viererkette top gemacht. Auch nach dem Spiel hatte er keine Beschwerden“, sagt Siewert über Kapitän Baack, der über ein halbes Jahr verletzt gefehlt hatte.

Im Nachholspiel gegen Gladbach, das wegen einer Grippewelle bei der Borussia im Dezember abgesagt wurde, wird es kaum Wechsel geben. Zum Kader könnten außerdem Evangelos Pavlidis, Görkem Saglam oder Maxim Leitsch stoßen, die aktuell mit den Profis trainieren. Die Entscheidung fällt erst heute.

Die Bochumer können ihre beste Elf gebrauchen: Gladbach hat zuletzt dem BVB die erste Heimniederlage zugefügt (4:3). „Wir wissen um ihre hohe Qualität vor allem im Mittelfeld“, sagt Siewert: „Aber auch unsere Jungs haben Selbstvertrauen getankt und eine unglaubliche Galligkeit entwickelt, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“