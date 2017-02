Der VfL Bochum hat das Auswärtsspiel bei Hannover 96 1:2 verloren. Wir haben die Stimmen nach der unglücklichen Niederlage gesammelt.

Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter bilanzierte: "Niederlagen sind immer bitter. Ich denke, dass wir in Hannover nicht hätten verlieren müssen. Ich habe die Schiedsrichterentscheidungen noch nicht im Fernsehen gesehen. Ich war auf der Haupttribüne zu weit weg, um das genau zu verfolgen. Vom persönlichen Eindruck her, hätte ich eher beim zweiten Foul von Anthony Losilla was gesehen als bei Alexander Merkel, denn da war gar nichts zu erkennen. Dagegen habe ich das Handspiel von Salif Sané deutlich erkannt. Was soll ich sagen. Er hat es nicht gepfiffen. Jetzt kann ich mich darüber aufregen, aber wir gewinnen das Spiel dadurch trotzdem nicht mehr. Ich habe von uns einiges gesehen, was richtig gut war. Wir haben wie so oft in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt, wenig zugelassen und hätten zur Pause auch klarer führen können. Wir kriegen dann zum unglücklichsten Zeitpunkt das 1:1, da war das Momentum bei 96. Wir haben nun sechs Punkte Abstand nach unten und acht Zähler auf Platz sechs. Was glauben Sie, wenn ich so ein Spiel sehe, wo ich hinschaue. Nach oben natürlich."

Pechvogel Anthony Losilla war nach dem Spiel geknickt: "Ich glaube, dass dieses Spiel symptomatisch für die Saison ist. Wir kämpfen, spielen ordentlich und tun alles dafür, um einen Punkt zu holen, aber es klappt einfach nicht. Wir haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Zum ersten Elfmeter kann ich nichts sagen. Beim zweiten Strafstoß habe ich ihn ganz leicht getroffen, der Gegenspieler fällt dann erstaunlich um. Wir sollten die positiven Aspekte mitnehmen. Es ist sehr schade, dass mein Ball kurz vor dem Ende an der Unterkante der Latte gelandet ist. Ich denke, wir hatten den Ausgleich verdient."

Alexander Merkel konnte sein Pech nicht fassen. 120 Sekunden nach seiner Einwechslung entschied Schiedsrichter Tobias Stieler zur Verwunderung aller Bochumer bei einer Aktion von Merkel gegen Edgar Prib auf den Elfmeterpunkt. Merkel erklärte: "Ich war kaum auf dem Platz und bin der Meinung, dass war niemals ein Elfmeter. Ich habe den Fuß sogar zurückgezogen. Die Leute vom Fernsehen haben mir bestätigt, dass man das niemals pfeifen darf. Aber der Schiedsrichter hat Strafstoß gegeben, daher geht das auf meine Kappe, ich übernehme dafür die Verantwortung. Wir hatten trotzdem genügend Chancen, um das Ergebnis anders zu gestalten. Wir sind besonders enttäuscht, weil wir richtig gut gespielt haben."

Torschütze Johannes Wurtz gab frustriert zu Protokoll: "Der Stachel der Enttäuschung sitzt sehr tief. Diese Niederlage ist extrem bitter. Wir haben nach dem 1:0 auswärts ordentlich gespielt. Es fängt mit dem Unglück an, dass wir Sekunden vor dem Wechsel den Ausgleich kassieren. Wenn ich dann vom Platz komme und interviewt werde, dabei von den TV-Leuten erzählt bekomme, dass uns zwei Handelfmeter verweigert wurden, was soll man da noch sagen. Denn auch die Elfmeter gegen uns waren alles andere als eindeutig. In Hannover haben wir gesehen, dass wir auch eine spielstarke Mannschaft haben. Wir sind von uns überzeugt."

Keeper Manuel Riemann sprach wie gewohnt Klartext: "Diese Niederlage ist extrem bitter. Ich habe die Bilder im Fernsehen gesehen. Es ist besser, über einige Entscheidungen nicht zu sprechen. Am Ende hätten wir auch noch einen Treffer kassieren können. Aber das war dem unbedingten Willen geschuldet, weil wir noch den Ausgleich erzielen wollten. Ich wiederhole mich noch einmal. Aktuell sitzt bei uns ein Teufel in der Kabine. Wir schießen und köpfen an die Latte, kriegen strittige Elfmeter gegen uns, zwei Handelfmeter für uns werden nicht gegeben. Ich kann das teilweise nicht nachvollziehen. Leider hatten wir das schon öfter, dass wir so Entscheidungen gegen uns hinnehmen mussten. Es heißt immer, so etwas gleicht sich im Laufe der Saison aus. Dann müssten wir in den verbleibenden Partien der Saison ja noch richtig viel Glück mit den Unparteiischen haben. Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, einen Zähler hatten wir mindestens verdient. Wir waren auf Augenhöhe mit einem Gegner, der offensiv eine unfassbare Qualität hat. Wir haben alles versucht, jetzt brauchen wir mal einen richtig dreckigen Sieg."