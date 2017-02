Am kommenden Wochenende soll es auch für Borussia Dortmund II in der Regionalliga West losgehen.

Nach einer Vorbereitungsphase von rund sechs Wochen steht für den Titelkandidaten am Samstag (14 Uhr) das Revierderby bei Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm.

Der BVB II ist mit dem Tabellenführer der Regionalliga Bayern, der Spielvereinigung Unterhaching, der einzige deutsche Viertligist ohne Niederlage auf dem Konto. Diese tolle Bilanz soll auch nach dem Oberhausen-Spiel noch Bestand haben. "Wir fahren nach Oberhausen, um zu gewinnen. Wir wissen aber auch, wie stark der Gegner ist. RWO gehört zu den unangenehmsten Aufgaben in der Liga. Wenn der schlechte Start nicht wäre, dann würde Oberhausen wohl auch um den Titel spielen", hat Daniel Farke großen Respekt vor dem kommenden Rivalen.

Aber der Dortmunder Trainer weiß natürlich auch um die Stärke seiner eigenen Mannschaft. Auch in den Testspielen in der Winterpause musste sich die Borussia-Reserve nur einmal geschlagen geben - 1:2 gegen Südwest-Spitzenreiter SV Elversberg im spanischen Trainingslager. "Jetzt wissen meine Jungs auch, wie sich eine Niederlage anfühlt. Das muss nicht mehr oft vorkommen", flachst Farke. Aktuell muss der Coach nur auf Atakan Karazor (Probleme mit der Patellasehne) und David Solga (Reha nach Kreuzbandriss) verzichten. Sonst kann Farke in Oberhausen aus dem Vollen schöpfen.

Eventuell kann der BVB II auch auf eine große Anzahl an Dortmunder Fans setzen. Nach der Sperrung der Südtribüne gegen Wolfsburg ist davon auszugehen, dass sich einige der 25.000 Fans, die normalerweise auf der Südtribüne die Profis unterstützen, sich nun auf den Weg nach Oberhausen aufmachen, um die Zweitvertretung im Kampf um den Drittliga-Aufstieg zu unterstützen. Farke: "Wir haben ja schon einige Male in dieser Saison die Ehre gehabt, uns von den tollen Fans unterstützen zu lassen. Es wäre natürlich wunderbar, wenn uns auch einige Mädels und Jungs des BVB in Oberhausen unterstützen."