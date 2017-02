Endlich - dürften sich die Fans der Regionalliga West denken. Am kommenden Wochenende steht wieder ein ganzer Spieltag in der Regionalliga an.

Den 21. Spieltag tippt Erhan Albayrak (Rot Weiss Ahlen):

Tipps Heim Gast Experte RS SC Wiedenbrück SC Verl 2:2 2:1 Rot Weiss Ahlen Bonner SC 2:1 3:2 TSG Sprockhövel Alemannia Aachen 0:3 1:2 Rot-Weiß Oberhausen Borussia Dortmund II 1:1 0:2 Borussia Mönchengladbach II Fortuna Düsseldorf II 4:1 3:0 Viktoria Köln Rot-Weiss Essen 2:1 2:1 Wuppertaler SV SV Rödinghausen 3:0 1:1 SG Wattenscheid 09 FC Schalke 04 II 1:2 2:2 Sportfreunde Siegen 1. FC Köln II 2:0 2:1

Zur Startseite