Die Winterpause in der Frauenfußballbundesliga startet am Wochenende in die Rückrunde. Auf den MSV wartet dabei gleich zu Beginn ein echtes Highlight.

Für den MSV Duisburg ist am Wochenende die Winterpause vorbei. Im ersten Spiel des Jahres reisen sie zur SGS Essen. Das Derby zum Anfang, ein echtes Highlight.

Nach der Vorbereitung zieht Trainerin Inka Grings ein äußerst positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben in den Testspielen gute Ergebnisse erzielt gegen gute Gegner, die uns über 90 Minuten gefordert haben. Gerade im letzten Testspiel gegen Sonsbeck (4:2) konnten wir positive Akzente nach vorne zeigen. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und auch die Mannschaft ist bereit.“

Nach langen Verletzungspausen können Stefanie Weichelt und Lisa-Marie Makas ihr Team wieder unterstützen. In der Vorbereitung konnten sie wieder ins Training einsteigen und werden so langsam wieder an die Mannschaft herangeführt.

Für die steht am Wochenende das Derby gegen die SGS Essen an. Grings erwartet ein schwieriges Spiel: „ Das erste Spiel ist für beide Mannschaften schwer. Wir sehen die größeren Schwierigkeiten allerdings bei Essen. Wir haben nichts zu verlieren in dem Spiel.“

Der Plan für die Partie ist leicht erklärt – Es soll an die erste Hälfte des Hinspiels angeknüpft werden. Das ging damals dennoch mit 3:0 verloren. Damit das dieses Mal nicht passiert, weiß Grings was zu tun ist: "Wir müssen kompakter und aggressiver stehen. Wir müssen vorne schnell die Torabschlüssen suchen, konsequent und mutig spielen. Das wollen wir beherzigen und den Essenern das Leben so schwer wir möglich machen, sonst haben wir keine Chance.“

Das Derby ist und bleibt jedoch ein besonderes Spiel, gerade für die Trainerin: „Ich liebe Derbys. Mir ist bewusst, worum es geht und das versuche ich meinen Spielerinnen zu vermitteln. Ich möchte positive Aggressivität auf dem Platz sehen. Wir wollen uns an diesem Spiel aufreiben und wollen dafür brennen.“

Der MSV hat die Chance, mit einem Sieg, den Abstand auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte zu erhöhen und auf den achten Tabellenplatz zu klettern.

Bei dieser Mission können allerdings nicht alle Spielerinnen helfen. Danica Wu, Meike Kämper und Linda Bresonik werden dem MSV auf jeden Fall fehlen.