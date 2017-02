Der SV Rödinghausen hat den ersten Transfer für die kommende Saison getätigt.

Aus der U23 von Arminia Bielefeld wechselt Janik Brosch zum SVR. Der Stürmer überzeugte in der laufenden Saison in der Oberliga durch seine beachtliche Torquote.

Der 24-jährige Angreifer wechselte im Sommer des vergangenen Jahres vom SC Herford nach Bielefeld. In der U23 der Arminia wusste er im bisherigen Saisonverlauf durchaus zu überzeugen und erzielte in 16 Spielen neun Tore und bereitete vier vor. "Janik hat in der Oberliga starke Leistungen gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass er auch das Zeug für die Regionalliga hat", so Tim Daseking.