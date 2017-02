Peniel Mlapa ist eine ehrliche Haut. Unmittelbar nach Spielende kann man an seinem Gesichtsausdruck erkennen, wie es für sein Team oder für ihn gelaufen ist.

Zuletzt in Berlin und beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC sah man einen enttäuschten Angreifer. Auch weil er an der Alten Försterei und im Vonovia Ruhrstadion jeweils seine zwei, drei guten Möglichkeiten nicht nutzen konnte. Zuletzt traf er am 17. Spieltag am Millerntor zum zwischenzeitlichen 1:0, danach blieb er auch bei den Vorbereitungsspielen noch ohne Treffer. Vor dem Auswärtsspiel in Hannover fasste der Hüne die Stimmung in der Mannschaft einmal in Worte: „Bei uns herrscht kein eitler Sonnenschein, wir sind sehr unzufrieden bisher mit der Rückrunde, weil in beiden Spielen ein Sieg nicht unmöglich gewesen ist.“