Schalkes Trainer Markus Weinzierl hat in seiner Mannschaft im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin eine Änderung gegenüber dem DFB-Pokalsieg in Sandhausen (4:1) vorgenommen.

Holger Badstuber, der beim 1:1 gegen Bayern München in der Startelf gestanden hatte, dann aber wegen leichter Oberschenkel-Beschwerden vorzeitig ausgewechselt werden musste, übernimmt den Posten in der Dreier-Abwehrreihe von Matija Nastasic. Ansonsten spielt die Mannschaft, die am Mittwoch souverän die Pokalhürde nahm, unverändert. Auf der Bank halten sich mit Max Meyer, Klaas-Jan Huntelaar und Yevhen Konoplyanka drei prominente Alternativen für die Offensive bereit. Nastasic und Thilo Kehrer sind die Optionen für den Deckungsverband. Für das defensive Mittelfeld hält sich Johannes Geis bereit. Sein Konkurrent Benjamin Stambouli, der nach dem Sandhausen-Auftritt leichte muskuläre Probleme verspürte, bestand den Härtetest und will in seinem dritten Spiel hintereinander den nächsten Beweis antreten, dass er bei den Königsblauen mehr als ein Notnagel ist.