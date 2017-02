Die U23 des FC Schalke 04 bekommt zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Der auslaufende Vertrag von Jürgen Luginger wird nicht verlängert.

Onur Cinel, momentan Assistent von U19-Trainer Norbert Elgert, übernimmt das Amt. Es ist der erster Trainerwechsel in der Amtszeit von U23-Manager Gerald Asamoah. "Er verfügt über eine sehr große Expertise in der Ausbildungsarbeit und viel Gespür im Umgang mit jungen Spielern", sagt Asamoah über Cinel und ergänzt: „Deshalb haben wir uns entschieden, einem Talent wie Onur den nächsten Schritt zu ermöglichen und ihm die Chance und die Verantwortung als Chef-Trainer zu geben.“

Der 31-jährige Sportwissenschaftler führte als Cheftrainer den TuS Heven aus Witten in die Oberliga. Er erwarb die A-Lizenz und steht seit Juli 2012 bei den Schalkern unter Vertrag - zunächst als Trainer der U16 (2012/2013) und als Assistent der U23 (2013/2014) und seit Juli 2014 als Elgerts "Co". Mit der U19 wurde er 2015 Deutscher Meister. Asamoah kennt Cinel aus seiner aktiven Zeit: „Ich verfolge Onurs Werdegang im Verein bereits seit längerem sehr aufmerksam. Als ich in der U23 gespielt habe, war er auch mein Co-Trainer. Ich halte ihn fachlich und auch als Typen für bestens geeignet. Man spürt, dass er für diese Aufgabe brennt.“

Cinel ist Königsblauer durch und durch. "Für mich ist es ein Privileg, für Schalke arbeiten zu dürfen. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit Schalke, bin damals als Kind ins Parkstadion gegangen und darf jetzt hier auf hohem Niveau arbeiten", erklärte er im November 2016 im WAZ-Interview. Cinel will so schnell wie möglich Fußballlehrer werden und sieht seine Entwicklung in der Regionalliga noch nicht abgeschlossen.

Luginger suchte eine "reine Herrenmannschaft"

Womöglich kann er auch auf Schalke noch aufsteigen. Sportvorstand Christian Heidel hat mehrfach verkündet, die Trainer im eigenen Verein ausbilden zu wollen. In Mainz beförderte er Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Martin Schmidt. "Das zu wissen, ist eine große Freude für jeden Trainer im Verein. Aus seiner Perspektive als Sportvorstand ist es verständlicherweise von großem Vorteil, wenn die Trainer aus dem eigenem Stall kommen, weil sie den Verein gut kennen und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln", sagte Cinel der WAZ dazu.

Jürgen Luginger will sich nach drei Jahren neu orientieren. „Es war eine spannende Zeit in der Knappenschmiede, aber nun suche ich eine neue Herausforderung bei einer reinen Herrenmannschaft“, erklärte er. Asamoah lobt Luginger: „Jürgen hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren unter nicht immer einfachen Umständen sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin fest davon überzeugt, dass er dies auch in der noch ausstehenden zweiten Saisonhälfte tun wird.“

Noch hat Schalkes U23 den Klassenerhalt nicht geschafft. Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beträgt lediglich zwei Punkte.