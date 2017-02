Drittligist MSV Duisburg und sein Trainer Ilia Gruev haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt gilt für die beiden kommenden Spielzeiten.

"Ilia hat die Erwartungen, die ich bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt habe, erfüllt: Er hat den Aufstieg vom Co- zum Chef-Trainer in souveräner Manier geschafft und dabei nicht nur sportlich, sondern auch mit seinem strukturierten und energiegeladenen Auftreten überzeugt", verdeutlicht Sportdirektor Ivo Grlic. "Ich freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg. Wir wollen an dieser Stelle aber auch deutlich machen, dass wir Erfolg wollen – und das heißt, mit dem MSV in der 2. Bundesliga zu spielen."

Der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald unterstreicht: "Die Art und Weise, in der Ilia Gruev den MSV zu einem starken Team geformt hat, ist beeindruckend. Ilia weiß, dass wir Erfolg wollen und brauchen – und er ist bereit, sich auch weiterhin gemeinsam mit uns dieser Situation zu stellen. Deshalb haben wir uns mit Vorstand, Geschäftsführung und Sportlicher Leitung einstimmig für diese Vertragsverlängerung entschieden."

"Leider hat es zwar in der vergangenen Saison nicht zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gereicht. Aber mit der Aufholjagd und vor allem auch mit dem souveränen Auftreten in dieser Spielzeit hat Ilia Gruev ein wichtiges Fundament geschaffen, das für die Zukunft des MSV unbedingt notwendig war", betont MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt.

"Ich freue mich sehr, hier beim MSV weiter zu arbeiten. Wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und es passt einfach in jeder Hinsicht. Wir wollen den Verein positiv entwickeln und ich werde weiter jeden Tag meinen Beitrag dazu leisten", sagt Ilia Gruev. "Jeder weiß, dass ich dem MSV besonders verbunden bin. Daher freue ich mich, dass unser gemeinsamer Weg weiter geht. Der MSV gehört in die 2. Bundesliga! Das ist unser Ziel und dafür werde ich weiter alles geben."

Gruev ist seit dem 3. November 2015 als Chef-Trainer bei den Zebras verantwortlich und hat in 42 Ligaspielen 65 Punkte mit seinem Team erarbeitet.