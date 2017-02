Der Emscher Junior Cup geht in die achte Runde. 32 Mannschaften wollen sich für das Finale qualifizieren.

Die Qualifikationsrunde für den Emscher Junior Cup startet am 7. Mai in Holzwickede und zieht sich bis zum 11. Juni, an sechs Standorten, bis nach Dinslaken. Für die Standorte Gelsenkirchen, Essen und Dinslaken werden noch Teilnehmer gesucht, alle anderen Plätze sind schon vergeben. Insgesamt 84 Teams haben die Chance sich ein Ticket für das große Finale zu sichern. Wie in der Champions League der Großen auch.

Nach der Qualifikationsrunde geht es dann gleich ins große Finale. Jedem Team wird ein Champions League Teilnehmer zugelost. Die Gruppen werden ermittelt und dann fällt der Startschuss. Selbstverständlich mit der Champions League Hymne. Damit kann der Kampf um den Henkelpott beginnen.

Neben den Partien gibt es in diesem Jahr nach langer Pause wieder einen Nebenschauplatz, den Kreativwettbewerb. Das Thema – Was macht Euren Verein so besonders. Dabei geht es nicht um den eigenen Verein, sondern um den Zugelosten. Auf dem 200 Meter langen Weg der Einlaufbahn hat jedes Team die Möglichkeit den Verein auf ganz besondere Weise darzustellen. Dabei geht es vorrangig um die Hingabe und Identifikation mit dem Klub.

Alles ist erlaubt. Es können vereinseigene Trikot benutzt werden oder welche, die extra für die Darstellung kreiert wurden. Fahnen, Maskottchen, Gesänge – Alles ist möglich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende geht es darum, den Verein, das für was er steht und was ihn ausmacht, nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen wiederzugeben. Eine Jury wird die Präsentationen unter die Lupe nehmen und im Anschluss den Sieger küren. Auf das Gewinnerteam des Kreativwettbewerbs wartet ein ganz besonderer Preis. Die komplette Mannschaft inklusive eines Elternteils darf das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund besuchen. Dort warten die großen Idole und ihre Erfolge nur darauf, vom den Nachwuchskickern entdeckt und miterlebt zu werden.

Emscher Junior Cup mit eigener Museumsausstellung

Pressesprecher des Deutschen Fußballmuseums Knut Hartwig freut sich auf die jungen Fußballer: „Auf die jungen Spieler und Spielerinnen wartet eine tolle Erlebniswelt mit vielen emotionalen Momenten. Die jungen Besucher haben die Möglichkeit, die früheren Ereignisse interaktiv mitzuerleben und dadurch ihre Besonderheit für die älteren Besucher leichter zu verstehen. Sie können Quizze starten und sich selbst ausprobieren.“

Das Gesehene können die jungen Kicker dann gleich auf dem integrierten Mini-Fußballfeld nachspielen und ihren Idolen dabei ganz nah sein. Auf den Sieger wartet also ein ganz besonderer Tag mit vielen Erlebnissen.

Schon jetzt hat der Emscher Junior Cup Einzug in das Fußball Museum erhalten. Die Ausstellung „Träume, Tränen, Triumphe – Was Minis und Mega-Stars verbindet“ ist noch bis Anfang März zu bestaunen. Dabei werden eingefangene Momente des Emscher Junior Cups, ähnlichen Situationen der Profis gegenübergestellt. Manchmal ist das Profidasein nämlich gar nicht so weit weg von den kindlichen Anfängen wie man glauben mag.