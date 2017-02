Am Sonntag muss die U19 des MSV Duisburg zum zweiten Mal innerhalb einer Woche nach Köln reisen. Der Gegner diesmal: der 1. FC Köln.

Die U19 des MSV Duisburg spielt in der A-Junioren-Bundesliga eine solide Saison. 21 Punkte und Tabellenplatz sieben haben die Meidericher auf dem Konto. Am Sonntag gastiert die Elf von Engin Vural beim direkten Tabellennachbarn 1. FC Köln. Im Hinspiel unterlag der MSV dem FC mit 1:3.

„In diesem Spiel haben wir vieles richtig gemacht“, blickt Trainer Vural zurück. Lediglich die individuellen Fehler müssten die Zebras abstellen. Meinen dürfte der 31-Jährige damit die späten Gegentore. In der 89. Minute und in der Nachspielzeit kassierten die Zebras die entscheidenden Gegentore.

Gegen den Tabellennachbarn wollen die jungen Duisburger an den erfolgreichen Rückrundenstart in der Vorwoche bei Viktoria Köln anknüpfen. In der Domstadt fuhr Duisburg einen 3:1-Sieg ein. „Das Spiel am Sonntag wird eine hohe Bürde für uns, dafür müssen wir uns in allen Bereichen unseres Spiels verbessern. Der 1. FC Köln hat andere Möglichkeiten. Die Mannschaft verfügt über eine große individuelle Klasse. Für mich gehören sie eine Tabellenregion höher“, weiß Vural. Den FC schätzt der Duisburger Trainer als „spielerisch stark“ und „schwer zu bespielen“ ein.

Momentan trennt den MSV ein Acht-Punkte-Polster von einem Abstiegsrang. Vural, der gegen die Geißböcke auf den rotgesperrten Torwart Jonas Brendieck verzichten muss, zeigt sich deshalb gelassen: „Wir schauen erst einmal nicht auf die Tabelle. Viel wichtiger ist die bestmögliche Vorbereitung auf jedes Spiel, um es dementsprechend zu gestalten.“

Die Aufgaben werden für den MSV nicht einfacher. In den nächsten Wochen folgen noch Heimspiele gegen drei Top-Teams der Liga: Leverkusen, Bochum und Dortmund. Umso mehr steht der MSV gegen die direkte Konkurrenz unter Druck.