Die Sportfreunde Königshardt haben es als Aufsteiger in der Landesliga nicht leicht. Trainer Lars Mühlbauer hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt trotzdem nicht aufgeben.

Frisch gebackene Aufsteiger haben es meistens schwer. Das sieht man nicht nur in der ersten und zweiten Bundesliga. Auch in den unteren Ligen haben die Vereine häufig mit der Umstellung auf eine höhere Liga zu kämpfen. In den meisten Fällen resultiert das dann im Abstiegskampf, wie auch im Fall der Sportfreunde Königshardt.

Nach einer bärenstarken letzten Saison sind sie als Tabellenführer der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen. Nach der Hinrunde heißt es jetzt Abstiegskampf. Doch noch ist die letzte Hoffnung nicht verloren. Mit 17 Punkten ist das rettende Ufer mit nur einem Sieg zu erreichen. Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut.

Um sein Team bestmöglich auf die Aufgabe vorbereiten zu können, hat Trainer Lars Mühlbauer insgesamt sechs Testspiele geplant. Zwei davon sind schon gelaufen und waren für ihn sehr aufschlussreich: „Im ersten Spiel waren wir nicht gut, schlecht sogar. Im zweiten Spiel hatten wir über 60 Minuten den Gegner im Griff und haben das sehr gut gemacht, leider spiegelt sich das im Ergebnis nicht wieder. (Anm. d. Red., das Testspiel gegen Spvgg Sterkrade 06/07 ging mit 1:2 verloren) Wir wollen Neues ausprobieren und dafür brauchen wir Zeit.“

[widget]'module':'soccer','type':'chart','action':'teams','partner':'rs','class':'rs-w3','season':'1617','relay_id':'220185','team_id':'220100171','team_ids':['220100171'][/widget

Die benötigte Zeit werden die nächsten Testspiele wohl liefern. Ein Problem, das dort mit Sicherheit Aufmerksamkeit bekommen wird, ist die fehlende Konstanz im Spiel der Oberhausener. Die Hinrunde ist vergleichbar mit einem rauen Wellengang. Ging es mit zwei Siegen in der Tabelle ein paar Plätze rauf, folgten dann Rückschläge, die jeglichen Fortschritt zu Nichte machten. Dass das so nicht weitergehen kann, weiß auch Mühlbauer: „Dass uns die Konstanz fehlt, kann man schon so unterschreiben. Wir wollen den Klassenerhalt und es hilft uns, dass wir in noch keinem Spiel so richtig enttäuscht haben. Uns fehlt einfach das Quäntchen Glück und die Erfahrung. Wir haben aber auf jeden Fall die Qualität, um in der Landesliga zu bestehen.“

Zudem haben die Sportfreunde im Winter drei Transfers getätigt. Stürmer Rocco Rizzo kommt von der Spvgg Sterkrade-Nord. Die beiden Mittelfeldspieler Jannik Hoppe und Moritz Wegener hat Mühlbauer aus der zweiten Mannschaft hochgeholt.