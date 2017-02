In der A-Jugend Bundesliga plant die U19-Auswahl vom VfL Bochum gegen den BVB eine Überraschung. Trainer Jan Siewert ist stolz auf sein Team.

Maxim Leitsch, Ulrich Bapoh, Moise Nguisani, Görkem Saglam – diese vier Jungs haben ihr Ziel schon erreicht. Sie sind Teil des Profikaders beim VFL Bochum. Sie sind gleichzeitig das Vorbild für ihre Mitspieler in der U19 des VfL Bochum. „Wir wollen unsere Jungs in den Profikader bringen, das ist das primäre Ziel", erklärt Trainer Siewert. Dabei dürfe man die eigenen Ansprüche in der A-Jugend Bundesliga aber nicht zurückstecken. „Unsere Aufgabe ist es, noch mehr Spiele zu gewinnen und uns dabei fußballerisch weiterzuentwickeln."

Einen kleinen Rückschlag mussten Siewert und sein Team beim Auswärtsspiel in Leverkusen verkraften – 1:2 hieß aus Sicht vom VfL nach 90 Minuten. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Letztendlich haben dann leider individuelle Fehler zur Niederlage geführt. Das müssen wir abstellen“, lautet die Erkenntnis aus dem Duell gegen den Tabellendritten.

Vorfreude auf Derby gegen den BVB

Viel Zeit bleibt der Nachwuchsauswahl nicht, um das Spiel zu verarbeiten. Am Wochenende (Sonntag, 11 Uhr) geht es gleich mit dem nächsten Knallerspiel weiter. „Ich erwarte ein spannendes Spiel, so ein Derby macht natürlich immer besonders Spaß. Wir wollen forsch auftreten und für eine Überraschung sorgen“, blickt der Coach dem Heimspiel gegen die U19 von Borussia Dortmund entgegen.

Dabei kann er – so wie es aussieht - aus den Vollen seines noch vorhandenen Kaders schöpfen. „Ich erfahre ja immer erst einen Tag vor Spielbeginn, welche Jungs ich zur Verfügung habe. Damit können wir aber umgehen“, gibt der der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen Einblicke in seine Situation. „Wir sind natürlich absolut stolz, wenn von oben die Nachricht kommt, dass Interesse an einem unserer Spieler besteht. Das bestätigt unsere Arbeit und bereitet uns Zuversicht für die kommenden Aufgaben.“

Und die haben es in sich. Nach dem Derby gegen Borussia Dortmund wartet mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach der nächste harte Brocken auf den VfL: „Die nächsten Spiele sind richtungsweisend. Wir wollen uns gut präsentieren und unsere Position festigen. Am Ende müssen wir schauen, wo wir nach dem letzten Spieltag stehen.“