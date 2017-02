Der FC Schalke hat nach dem 4:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale in Sandhausen das Viertelfinale ohne Probleme erreicht.

In der Runde der letzten acht Teams hat Schalke mit dem FC Bayern (gewann 1:0 gegen den VfL Wolfsburg) den schwierigsten Gegner zugelost bekommen. Die Königsblauen müssen am 1. März zu den Münchnern reisen. Dorthin, wo sie am letzten Wochenende beim 1:1 in der Bundesliga überraschend einen Zähler entführen konnten.

Jetzt geht es erneut nach München, diesmal im DFB-Pokal. Und schon im Vorfeld stichelte Schalke via Twitter mit einem Zwinkern in Richtung der Bayern. "@FCBayern, wollen wir das Viertelfinale nicht in der @VELTINSarena austragen? Wird doch eh ein Heimspiel für uns."

Die Schalke-Fans werden erfreut gewesen sein. Die Bayern-Anhänger werden die Stichelei eher grummelnd aufgenommen haben, werden sie doch sehr häufig mit der eher bescheidenen Stimmung in der Allianz-Arena konfrontiert. Daher ließ die Antwort des FCB nicht lange auf sich warten. "Ob bei euch oder bei uns - wir jubeln immer gerne mit unseren Fans! Aber Siege in der #AllianzArena sind einfach am schönsten", ließen die Bayern mit einem angehängten Foto der jubelnden Mannschaft wissen. Konter der Schalker: "@FCBayern: Das nennt ihr also "jubeln"? Definitionssache."

Während noch nicht abschließend geklärt ist, wer die bessere Stimmung im Stadion haben wird, steht zumindest fest, wann gespielt wird. Denn am Donnerstag gab es die zeitgenaue Terminierung für die Viertelfinalspiele. Demnach zeigt die ARD die Spiele der SF Lotte gegen den BVB und die Schalker Partien München live.

Dienstag, 28. Februar 2017:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld (18.30/Sky)

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund (20.45/Sky und ARD)



Mittwoch, 1. März 2017:

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach (18.30/Sky)

Bayern München - Schalke 04 (20.45/Sky und ARD)