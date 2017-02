Die Sportfreunde Lotte haben nach Bayer Leverkusen und Werder Bremen auch den TSV 1860 München ausgeschaltet und stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Nach dem 2:0-Sieg über die Münchner Löwen sprachen wir mit dem Baumeister des Erfolges - Trainer Ismail Atalan, dessen Vertrag am 30. Juni 2017 in Lotte ausläuft. Aktuell bereitet sich der Familienvater auf die Prüfungen des Fußballlehrer-Lehrgangs vor.

Ismail Atalan, finden Sie noch die richtigen Worte für diese Mannschaftsleistung?

Ich kann die Jungs nur loben. Was soll ich sagen? Sie haben einmal mehr bewiesen, was sie drauf haben. Die meisten haben doch in der letzten Saison noch gegen Hennef, Kray oder Erndtebrück gespielt. Jetzt haben sie Bremen, Leverkusen und 1860 rausgekegelt. Das zeigt einmal mehr, das Fußball nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Mentalität ist.

Wie meinen Sie das?

Meine Spieler sind einfach hungrig auf Erfolg. Wir genießen jedes Spiel in der 3. Liga und im DFB-Pokal. Aktuell gelingt es uns sehr gut und dafür gibt es einen Grund: Wir spielen gegen jeden Gegner gleich. Wir sind mutig, aggressiv und offensiv, wir machen unser Ding. Und wir werden aktuell dafür belohnt. Das macht mich wahnsinnig stolz.

Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Sie sind erst 36 Jahre alt und sehr gefragt auf dem Trainermarkt. Werden Sie in Lotte verlängern?

In zwei Wochen stehen die Prüfungen zum Fußballlehrer an. Darauf konzentriere ich mich. Ich will diesen Schein in den Händen halten. Dann sehen wir weiter. In Lotte bin ich glücklich. Ich arbeite gerne mit der Mannschaft, den Verantwortlichen und dem Umfeld zusammen. Aber ich habe auch Ambitionen. Wir werden uns in geraumer Zeit hinsetzen und entscheiden, was für beide Seiten das Beste ist.

Wen wünschen Sie sich im Viertelfinale des DFB-Pokals?

Mir ist das eigentlich egal. Aber gegen die Bayern würde ich lieber zu einem späteren Zeitpunkt spielen (lacht).