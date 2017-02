Hamborn 07 kam gegen den Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg mit 0:12 (0:9) komplett unter die Räder.

Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Zuschauer am Duisburger Leistungszentrum den Eindruck, als wolle Hamborn trotz der offensichtlichen Unterlegenheit gegen den klassenhöheren Favoriten durchaus mitspielen. Dass dieser Plan aber nicht aufgehen kann, wurde spätestens klar, als der Gastgeber bereits nach 15 Minuten mit 3:0 führte.

Auch in der Folge hatten die Sportfreunde kaum eine Chance und wurden regelrecht abgeschossen. Erst nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, als 07-Trainer Dietmar Schacht komplett durchwechselte und auch die Defensivtaktik seiner Spieler änderte. Erst gegen Spielende konnte der MSV wieder die Kontrolle übernehmen und siegte am Ende auch aufgrund der deutlich besseren Kondition.

Schacht sieht zwei verschiedene Halbzeiten

Schacht fasste das Spiel zusammen: "In der ersten Halbzeit wollten wir mitspielen, dies ist uns zum Verhängnis geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Räume besser gedeckt und die Spieler haben mehr miteinander gesprochen. Am Ende haben wir uns dahingehend belohnt, dass wir nicht höher verloren haben." Der Ex-Profi sah mit einem Augenzwinkern sogar ein leicht besseres Abschneiden seiner Mannschaft gegen den MSV Duisburg, als zuletzt Vikoria Buchholz: "Ich wollte zwar nur einstellig verlieren, aber wir sind immer noch ein Tor besser als Viktoria und daher haben wir es doch gar nicht so schlecht gemacht als Bezirksligist."

Auch Hamborn-Spieler David Gehle pflichtete seinem Coach bei: "Wir konnten sehr viel lernen gegen diesen Gegner. Gerade die zweite Halbzeit war gut. Im ersten Durchgang muss man natürlich sagen, wenn du schon mit 0:9 hinten bist, ist es nicht einfach noch etwas zu holen. Wir hatten dennoch den Ansporn es besser zu machen und wollten eigentlich nur einstellig verlieren. Aber unterm Strich ist 0:12 ein akzeptables Ergebnis für einen Bezirksligisten gegen den Tabellenführer der dritten Liga."

Gehle unterstrich auch, dass dieses Spiel eher ein nettes Zubrot für Hamborn war: "Wir haben uns dieses Spiel über anderthalb Jahre als Mannschaft verdient. Daher stand er Spaß und der Lernfaktor mehr im Vordergrund. Wichtig ist erst wieder die Meisterschaft für uns."