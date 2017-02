Am Dienstag und Mittwoch haben der MSV und viele Amateure ihre Form in diversen Freundschaftsspielen getestet. Ein Überblick.

MSV - Hamborn 07 0:12

Was für eine erste Halbzeit. Nach 45 Minuten führte der Drittligist MSV bereits mit 9:0 gegen den souveränen Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein 5. Am Ende stand ein 12:0-Erfolg für die Zebras. Martin Dusch (3), Stanislav Iljutcenko (2), Tugrul Erat (2), Fabio Leutenecker, Schäfer (Eigentor) trafen für den Drittligisten. Nach dem Wechsel nahm die Mannschaft von Trainer Ilja Gruev mehrere Gänge raus. Baris Özbek (2) und Thomas Bröker trafen nach der Pause zum Endstand.

Gütersloh 2000 - Preußen Münster 0:5

Der Drittligist setzte sich beim finanziell angeschlagenen Westfalen-Oberligisten souverän durch. 5:0 hieß es nach 90 Minuten. Für Münster trafen Mirkan Aydin (2), Lennart Stoll, Martin Kobylanski und Lion Schweers.

VfB Hüls - ETB 0:4

Der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein Testspiel beim Bezirksligisten VfB Hüls mit 4:0. Doppelter Torschütze war Winterneuzugang Athanasios Tsourakis. Die weiteren Treffer erzielten Robin Fechner und Malek Fakhro. „Ich war mit dem Spiel ganz zufrieden. Wir haben hinten überhaupt nichts zugelassen, man muss aber auch zugeben, dass der Gegner nicht allzu stark war. Es war aber trotzdem ein Erfolgserlebnis für uns und es ist auch wichtig, dass wir mal zu Null gespielt haben. Wir werden jetzt sehen, wie die Mannschaft die nächsten Aufgaben löst“, erklärte ETB-Coach Manfred Wölpper.

Vogelheimer SV - VfB Speldorf 0:3

Drittes Spiel, dritter Sieg: Beim Bezirksliga-Fünften Vogelheimer SV setzte sich der Fußball-Landesligist VfB Speldorf am Dienstagabend mit 3:0 (0:0). Das für Mittwochabend geplante Testspiel gegen den VfB Hüls ist abgesagt worden. Das nächste Testspiel bestreiten die Mülheimer am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen den Bezirksliga-Sechsten GSV Moers.



TV Jahn Hiesfeld - SV Zweckel 6:0

Westfalenligist SV Zweckel hat sein Testspiel beim klassenhöheren TV Jahn-Hiesfeld mit 0:6 verloren. Dabei hielten die Gladbecker über weite Strecken gut mit mit den Dinslakenern, die als Tabellenelfter der Oberliga Niederrhein in die Rückrunde starten werden. Erst in der Schlussviertelstunde verlor Zweckel den Faden und fing sich noch vier Gegentreffer. Damiano Schirru (3), Kevin Menke (2) und Kei Kirose trafen für Hiesfeld.

DSC Wanne-Eickel - SC Hassel 2:2

Der Fußball-Oberligist SC Hassel hat sich in einem Testspiel 2:2-Unentschieden vom Westfalenligisten DSC Wanne Eickel getrennt.

Genc Osman Duisburg - YEG Hassel 1:4

Der Westfalenligist YEG Hassel siegte in einem Testspiel 4:1 (2:0) beim SV Genc Osman Duisburg. Mesut Özkaya gelang in der Partie ein Dreierpack: Fürkan Saritas erzielte den vierten Treffer.

SF Wanne-Eickel - Concordia Wiemelhausen 2:4

Wiemelhausen bleibt in der Vorbereitung unbesiegt: Bei den Sportfreunden Wanne gewann die Concordia mit 4:2.

Weitere Testspiele am Dienstag und Mittwoch

SSVg Heiligenhaus - FSV Duisburg 5:2

SV Adler Osterfeld - SC Frintrop 3:4

DJK Wattenscheid - Schwarz-Weiß Wattenscheid 08

DJK TuS Hordel - Hombrucher SV

TuS Essen-West 81 - CSV Sportfreunde Bochum-Linden

SpVgg Sterkrade-Nord - SV Schermbeck

DJK Arminia Lirich - DJK Arminia Klosterhardt