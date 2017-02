Mini-Champions gehen in die zweite Runde

Eine echte Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde!

Die NRZ Mini-Champions (zum zweiten Mal in Folge präsentiert von der NRZ) wird auch am Samstag, den 24. Juni 2017 wieder zahlreiche E-Jugend Teams vom Niederrhein in Moers versammeln, um auf dem Rasen den Mini-Champion vom Niederrhein zu ermitteln.

Die Frage ist: Wer folgt auf die Sportfreunde Hamborn aus dem Jahr 2015?

Am Niederrhein haben dann 24 E-Jugend Teams die Möglichkeit, den Titel " NRZ Mini-Champions" zu erlangen. Die Anmeldung der Vereinsmannschaften erfolgt über die Homepage www.nrz.de/minichampions.

Dort gibt es einen Button „Anmeldung“. Alles Weitere erklärt sich von selbst. Mitmachen können Vereinsmannschaften, die aus dem Jahrgang 2006, aber auch aus Jungjahrgängen von 2007 bestehen.

"Vor der Premiere 2014 in Moers haben wir selbst nicht damit gerechnet, dass die Eventreihe (NRZ Mini-WM; NRZ Mini-EM) und jetzt erneut die NRZ Mini-Champions erhalten bleiben“, verrät Christof Willer (Brand Manager NRZ Marketing) und ist stolz auf das bislang Geleistete:

Die Resonanz in den letzten Jahren war überragend. Daran wollen wir anknüpfen und den jungen Spielern, sowie ihren Familien wieder einen unvergesslichen Tag bieten. Mittlerweile werden wir nach jedem Turnier von den Spielern und Verantwortlichen gefragt, ob das Turnier auch im nächsten Jahr stattfinden wird.

Dafür, und speziell aus dem Grund, dass der Funke letztendlich auf die Teilnehmer und Zuschauer überspringt, öffnen wir die Tore der Sportanlage Filder Benden in Moers. Der Run auf die begehrten Startplätze ist eröffnet.