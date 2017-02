Die skandalösen Vorfälle rund um das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und RasenBallsport Leipzig könnten der Startschuss für eine dauerhafte Fan-Rivalität gewesen sein.

Die Polizei hatte das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga im Vorfeld nicht als Hochsicherheitsspiel deklariert. Eine folgenschwere Fehleinschätzung, die sich bei den nächsten Duellen wohl nicht wiederholen wird.

Nach den Attacken von BVB-Chaoten auf Fans der Leipziger kochen die Emotionen im Internet über. Wut und Hass macht sich seit Samstag bei einigen Anhängern des Aufsteigers breit. Schon am Sonntagabend hat eine vermeintliche RB-Ultra-Gruppierung auf ihrer Facebook-Seite Vergeltung für die Attacken gegen Leipziger Zuschauer in Dortmund angekündigt. Die RB-Ultras drohen "Dortmunder Hooligans, Ultras und gewaltbereiten Fans" vor der nächsten Auswärtsfahrt nach Leipzig. "Boykottiert lieber wieder das nächste Spiel in Leipzig, sonst tretet ihr nie wieder eine Heimfahrt in das verfickte Ruhrgebiet an! Scheiß Borussia!" Die Seite "RB Leipzig Ultras" hat nun nach zahlreichen Hasskommentaren und Drohungen angegeben, dass es sich um eine Satire-Seite handelt.

Besonders amüsant waren die Ereignisse für die Leipziger Zuschauer am vergangenen Samstag aber nicht. Bei der Ankunft am Stadion wurden Leipziger Fans, darunter auch Frauen und Kinder, massiv mit Dosen, Steinen, Bierkästen und Feuerwerkskörpern beworfen. 28 Strafanzeigen zählte die Polizei Dortmund. Vier Polizisten und sechs Fans aus Leipzig wurden verletzt. Alle Personen haben das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Was bleibt, ist ein endgültig zerrüttetes Verhältnis zwischen zwei Bundesligisten und die Gefahr vor weiteren Eskalationen bei den nächsten Duellen.