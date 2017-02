Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg bestreiten am Mittwoch (19 Uhr, Westender Straße) ein Spiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter Hamborn 07.

Es ist ein Testspiel und zugleich ein „Bewerbungsspiel“ für Akteure, die zuletzt außen vor standen.

Durch die Abmeldung der U23-Mannschaft vom Spielbetrieb im vergangenen Sommer hat der MSV Duisburg keine Möglichkeit mehr, seine Spieler durch Einsätze in der zweiten Mannschaft unter Wettkampfbedingungen Fußball spielen zu lassen. In der Hinrunde konnte der MSV dies durch die Niederrheinpokalspiele auffangen. Die Zebras stehen mittlerweile im Halbfinale – da sind die Möglichkeiten in den nächsten Monaten begrenzt. Mit Testspielen will der MSV das nun ausgleichen.

Spielpraxis für die Torhüter



Trotz eines breiten Kaders hat sich mittlerweile beim MSV ein wenig die Spreu vom Weizen getrennt. Einige Akteure stehen hinten an, saßen zuletzt nur auf der Bank oder gehörten gar nicht dem Kader an. Fabio Leutenecker wartet zum Beispiel bislang auf seinen Durchbruch. Der Außenverteidiger kam im Sommer als gestandener Drittliga-Spieler nach Meiderich, spielte aber bislang keine tragende Rolle. Der wieder genesene Dan-Patrick Poggenberg liegt offenbar in der Gunst von Trainer Ilia Gruev als Backup für die Außenpositionen vorne.

Auch Tugrul Erat hat zuletzt ein wenig den Anschluss verloren. Der Flügelspieler war zu Saisonbeginn noch Stammkraft im Mittelfeld und träumte von einem Länderspieleinsatz für Aserbaidschan gegen Deutschland im März. Ohne Spielpraxis kann er nicht in den Fokus seines Nationaltrainers rücken.

Auch Mael Corboz dürfte gegen die Löwen zum Einsatz kommen. Der US-Boy, im vergangenen Sommer als Riesen-Talent gepriesen, schaffte bislang nicht den Sprung nach vorne. Im defensiven Mittelfeld sind seine Chancen ohnehin limitiert. Tim Albutat und Fabian Schnellhardt sind auf der Doppelsechs gesetzt, Martin Dausch ist vom Duo nicht weit entfernt, und die Sperre von Baris Özbek wird auch bald enden. Somit benötigt Corboz die Plattform eines Testspiels, um weiter auf sich aufmerksam zu machen.

Um Spielpraxis geht es auch für die beiden Torhüter Daniel Zeaiter und Marcel Lenz. Sollte sich Mark Flekken im Spiel verletzen, wäre es für Zeaiter ein Kaltstart von der Bank aus. Er war bei den Wintertests beteiligt, im FVN-Pokal hatte immer Lenz den Vorzug gehalten. Auch Lenz, der aufgrund der U-23-Regel in der 3. Liga stets Zeaiter den Vorzug lassen muss, benötigt Spielpraxis. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Sollte er sich für einen Vereinswechsel entscheiden, bewirbt es sich besser mit einem sportlichen Leistungsnachweis.

Noch vor ein paar Wochen wäre ein Testspiel gegen Hamborn 07 für Thomas Blomeyer die ideale Gelegenheit gewesen, auf sich aufmerksam zu machen. Der 20-Jährige schaffte den Sprung – auch aufgrund der Verletzung von Routinier Branimir Bajic – vom Trainingsplatz in die Drittliga-Mannschaft. Somit haben sich die Rollen verändert. Nun dürfte Enis Hajri heue der Mann sein, der gegen Hamborn 07 ein sportliches Bewerbungsschreiben verfassen kann.