Der in London am Kreuzband operierte Abdul Rahman Baba wird in Kürze zur Reha auf Schalke zurückerwartet.

„Er hat alles gut überstanden“, sagt S04-Sportdirektor Axel Schuster, „Abdul kommt zur Therapie zu uns. Es wird ein langer Weg für ihn.“ Da Baba aber nur bis zum Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen ist, geht das Kapitel Schalke für ihn dem Ende entgegen. Schuster: „Aufgrund seiner Vertragssituation wird er nicht mehr für seinen jetzigen Verein Schalke spielen.“ Baba hatte sich die schwere Verletzung im Januar bei einem Einsatz für Ghana während des Afrika-Cups zugezogen. Bei einer ursprünglichen Diagnose waren die Schalker zunächst von einer Meniskusquetschung ausgegangen. Baba zog sich aber einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Zudem erlitt der 22-Jährige einen Innen- und Außenmeniskusriss.

