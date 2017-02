Das Schalker Europa League-Heimspiel gegen PAOK Saloniki am 23. Februar (18 Uhr) wird als Hochbrisanz-Spiel eingestuft.

Hintergrund: Im August 2013 war es im Champions League-Duell zwischen Schalke und Saloniki zu einem mehrminütigen Polizeieinsatz im Schalker Fanblock gekommen, da dort eine mazedonische Flagge gezeigt worden war. Das werteten die Saloniki-Anhänger als heftige Provokation.

„2013 war vor meiner Amtszeit, aber was da passiert ist, hat mich sehr betroffen gemacht. Mit dieser bevorstehenden Neuauflage werden die Erinnerungen an die Ereignisse wach“, sagt Gelsenkirchens Polizeipräsidentin Anne Heselhaus-Schröer. Zusammen mit dem FC Schalke 04 will die Polizei Gelsenkirchen dafür sorgen, dass es in der Europa League ein friedliches Fußball-Fest ohne unschöne Begleiterscheinungen gibt. „Wir appellieren an die Fans, dass sie sich friedlich verhalten, sportlich bleiben. Begeisternder Support ist ausdrücklich erwünscht“, so Heselhaus-Schröer, die deutlich macht: „Wir werden keine rechtsfreien Räume im Stadion dulden.“ Die mazedonische Flagge ist übrigens grundsätzlich erlaubt. „Sie stellt keinen Straftatbestand dar. Sie ist ein Symbol der Fanfreundschaft“, sagt die Polizeipräsidentin und hofft darauf, dass solche Flaggen beim Duell Schalke gegen PAOK nicht in der Veltins-Arena auftauchen, um Provokationen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wie viele griechische Anhänger nach Gelsenkirchen reisen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Rund 2500 Tickets stehen bei internationalen Spielen für Gäste-Fans zur Verfügung. Zum Hinspiel nach Saloniki (16. Februar) reisen 1400 Schalke-Anhänger. S04-Finanzvorstand Peter Peters: „Es ist eine besondere Situation. Bei Ligaspielen sind in Griechenland nach meiner Kenntnis keine Auswärts-Fans zugelassen. Wir freuen uns auf beide Spiele und wollen sie ohne Schwierigkeiten über die Bühne bringen.“ Peters verweist auf das Leitbild des FC Schalke 04: „Von uns geht keine Gewalt aus. Wir setzen uns für Toleranz und Fairness ein. Wir wollen unsere Gäste auch als Gäste empfangen.“